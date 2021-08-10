Fábio Lima, meia da Seleção dos Emirados Árabes, renova com Al Wasl até 2025

Crédito: Divulgação/Al Wasl

Um dos maiores artilheiros da história dos Emirados Árabes irá jogar por mais quatro anos no Al Wasl. Nesta segunda-feira (9), o meio-campista Fábio Lima, ex-Vasco e São Paulo, renovou contrato com o clube. Na temporada 2020/2021, o jogador foi vice-artilheiro da UAE Pro League com 22 gols em 22 jogos, além de estar concorrendo ao prêmio Bola de Ouro, que escolhe o melhor jogador do país no ano.A passagem de Fábio Lima pelo Al Wasl é marcada por muitos gols e prêmios individuais. Desde 2015 no país, o jogador acumulou 169 gols e 40 assistências em 228 jogos e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Nas temporadas de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ele esteve entre os três melhores estrangeiros da Liga.

- Meu sentimento é de agradecimento a toda família Al Wasl, dos funcionários aos torcedores que sempre me respeitaram. Estou muito feliz e motivado por poder continuar vestindo essa camisa. Aqui é minha casa e o lugar onde me sinto bem. Serão mais alguns anos de trabalho forte para continuar ajudando a equipe com gols e assistências. Tenho confiança que podemos ir atrás de objetivos maiores neste ano - destacou Fabio.

Os ótimos números e o longo tempo no país credenciaram o jogador a obter a cidadania e a defender a seleção dos Emirados Árabes.- Acredito que a convocação e a sequência de jogos na seleção são frutos de um trabalho de longo tempo. Em junho, fizemos boas partidas nas Eliminatórias Asiáticas e conseguimos nos classificar para a terceira fase. Tenho o sonho de disputar uma Copa do Mundo pelos Emirados Árabes e vamos em busca disso. O país me abriu as portas e, por isso, desenvolvi um carinho muito grande pelo povo daqui – finalizou o atacante.