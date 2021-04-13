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Fábio Gomes estreia pelo NY Red Bulls neste fim de semana: 'Feliz na minha nova casa'

Atacante brasileiro foi destaque do Oeste, e disputará a Major League Soccer nesta temporada...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 20:36
Crédito: Divulgação / NY Red Bulls
O centroavante Fábio Gomes, de 23 anos, foi um dos principais jogadores do Oeste e um dos grandes nomes da Série B do Brasileirão 2019 e 2020. Com destaque no Brasil, o atleta chamou os olhares do clube americano NY Red Bulls, o qual também foi muito bem visto por Fábio.Acertaram-se oficialmente no início de 2021, antes do início da Major LeagueSoccer, o principal campeonato de futebol nos Estados Unidos. A competição se inicia neste fim de semana, dia 17 de abril, e terá a estreia do brasileiro.
- Estava com uma ansiedade muito grande em chegar nos Estados Unidos e poder me juntar ao pessoal do time. Fui muito bem recebido por todos da diretoria, comissão e também pelos companheiros de elenco. Estou muito feliz na minha nova casa. Quero que seja uma estreia de destaque, claro. Tenho o objetivo de ajudar e estar à disposição do clube sempre. Darei o máximo para conquistar bons resultados e títulos - declarou o jogador.
Antes da vinda ao país norte-americano, Fábio foi essencial ao Oeste em 2020 e foi vice-artilheiro em 2019 da Série B do Brasileirão, com 15 gols. O bom desempenho chamou atenção do Albirex Niigata, time japonês, onde marcou cinco gols em 19 jogos e, ainda por cima, conquistou a titularidade.
- Tive uma importante experiência internacional no Japão. Aprendi muito e trouxe esses aprendizados comigo nos Estados Unidos. E com certeza tudo o que vivi no Brasil foi essencial para chegar aqui. Cada jogo, cada campeonato e cada clube que estive, tive uma lição diferente. Serei eternamente grato ao meu país- finalizou.

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