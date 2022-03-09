Fábio Gomes elogia trabalho de El Turco no Galo e conselhos de Hulk

O atacante Fábio Gomes chegou no início da temporada ao Atlético-MG, pouco depois que Diego Costa desistiu de seguir no Galo. E, essa coincidência parece não ter feito bem ao jogador, pois as expectativas criadas nele não foram correspondidas ainda. Foram dois gols em seis jogos e uma certa desconfiança da Massa com o seu futebol. Fábio revelou que tem recebido conselhos de Hulk, que também teve um início instável no Atlético. O atacante também comentou sobre a boa relação com o técnico Antonio Mohamed. Confira nos vídeos o que disse o jogador atleticano. Fábio Gomes está tentando conquistar seu espaço no Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)