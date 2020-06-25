Fábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcar

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Vai recomeçar a segunda divisão do Campeonato Japonês e os brasileiros que por lá estão se mostram muito ansiosos para o retorno. É o caso de Fábio, vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Oeste com 15 gols. O atacante chegou voando no Albirex Niigata. Contratado em Janeiro de 2020 pelos japoneses, o jogador se destacou nos treinos e logo em sua estreia, na primeira rodada do torneio nacional, deixou sua marca na vitória por 3 a 0 sobre o Thespakusatsu Gunma.

- Estamos muito ansiosos para essa retomada. Ficamos meses sem jogar, sem fazer o que a gente ama. Essa motivação tem que existir sempre, por que é o que eu amo, é meu trabalho, então estou muito motivado. Estou muito feliz com essa volta - declarou Fábio.

Na busca por sucesso em sua primeira experiência internacional, o brasileiro garante que não tem uma meta individual a ser atingida. O que ele quer, é render bem com a camisa da nova equipe e conquistar os objetivos do clube.

- Meu objetivo e dos meus companheiro é de colocar o Albirex onde ele tem que estar, na primeira divisão. E é sempre melhor subir com um título. Esse é nosso foco. Minha meta pessoal também é essa. Não quero colocar um número para atingir, será consequência do meu trabalho, do meu foco. Mas é óbvio que atacante tem que sonha com artilharia nas competições que disputa - garantiu.