Fábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcar

Vai recomeçar a segunda divisão do Campeonato Japonês e os brasileiros que por lá estão se mostram muito ansiosos para o retorno. É o caso de Fábio, vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Oeste com 15 gols. O atacante chegou voando no Albirex Niigata. Contratado em Janeiro de 2020 pelos japoneses, o jogador se destacou nos treinos e logo em sua estreia, na primeira rodada do torneio nacional, deixou sua marca na vitória por 3 a 0 sobre o Thespakusatsu Gunma.
- Estamos muito ansiosos para essa retomada. Ficamos meses sem jogar, sem fazer o que a gente ama. Essa motivação tem que existir sempre, por que é o que eu amo, é meu trabalho, então estou muito motivado. Estou muito feliz com essa volta - declarou Fábio.
Na busca por sucesso em sua primeira experiência internacional, o brasileiro garante que não tem uma meta individual a ser atingida. O que ele quer, é render bem com a camisa da nova equipe e conquistar os objetivos do clube.
- Meu objetivo e dos meus companheiro é de colocar o Albirex onde ele tem que estar, na primeira divisão. E é sempre melhor subir com um título. Esse é nosso foco. Minha meta pessoal também é essa. Não quero colocar um número para atingir, será consequência do meu trabalho, do meu foco. Mas é óbvio que atacante tem que sonha com artilharia nas competições que disputa - garantiu.
A reestreia de Fábio pelo Albirex Niigata está marcada para às seis da manhã, no horário de Brasília, neste sábado. O confronto é contra o Ventforet Kofu.E MAIS:Com gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholWilliam Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o BetisArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier LeaguePedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporadaAtlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do NapoliNovo Mundial de Clubes ainda não tem data definida pela Fifa E MAIS: