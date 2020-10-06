Fábio Coentrão está próximo de voltar ao Rio Ave nesta janela

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O lateral esquerdo Fábio Coentrão, com passagens de destaque pelo Benfica e Real Madrid, está próximo de voltar ao Rio Ave, último clube que vestiu a camisa na carreira, segundo a “Rádio Renascença”. O veterano passa por exames médicos e pode ser anunciado nas próximas horas após mais de um ano longe dos gramados.

Aos 32 anos, o português não pode terá a chance de disputar competições europeias após a eliminação do Rio Ave para o Milan na fase eliminatória da Liga Europa. Apesar disso, a segunda chance do atleta na carreira será na equipe em que sua vida profissional começou e em um plantel que deve brigar por vagas em competições europeias no país.