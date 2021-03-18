Fabinho tem 64% de aproveitamento em clássicos contra o Fortaleza

O volante Fabinho possui um bom histórico quando se fala em clássicos contra o Fortaleza, próximo adversário do Vozão no próximo sábado (20) pela Copa do Nordeste. O jogador tem um aproveitamento de quase 64% nesses jogos desde quando chegou ao clube de Porangabuçu com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ou seja, não perdeu em sete dos 11 confrontos com o arquirrival. >Outras partidas válidas pela 4ª Rodada do NordestãoTitular absoluto, o atleta é destaque do Vovô principalmente ao levar em consideração o esquema tático da equipe, baseado na forte marcação e saída de bola com qualidade.