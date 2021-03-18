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futebol

Fabinho tem 64% de aproveitamento em clássicos contra o Fortaleza

Meio-campista enfrentou o arquirrival da cidade em 11 oportunidades e deve ter mais uma chance de duelo no próximo sábado (20) pelo Nordestão...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:43
Crédito: Atleta é líder de estatísticas no Vozão (Reprodução
O volante Fabinho possui um bom histórico quando se fala em clássicos contra o Fortaleza, próximo adversário do Vozão no próximo sábado (20) pela Copa do Nordeste. O jogador tem um aproveitamento de quase 64% nesses jogos desde quando chegou ao clube de Porangabuçu com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ou seja, não perdeu em sete dos 11 confrontos com o arquirrival. >Outras partidas válidas pela 4ª Rodada do NordestãoTitular absoluto, o atleta é destaque do Vovô principalmente ao levar em consideração o esquema tático da equipe, baseado na forte marcação e saída de bola com qualidade.
Segundo o portal 'Sofascore', especializado em estatísticas, Fabinho foi o melhor volante do atual elenco em cortes e interceptações de bola no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele acertou 66% de lançamentos e 85% de passes corretos de acordo com o mesmo site.
Não a toa, pelo seu excelente trabalho e adaptação aos conceitos de jogo aplicados pelo técnico Guto Ferreira, o camisa 19 renovou seu contrato com o Vozão até o fim desta temporada.

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