Fabinho tem 64% de aproveitamento em clássicos contra o Fortaleza

O volante Fabinho possui um bom histórico quando se fala em clássicos contra o Fortaleza, próximo adversário do Vozão no próximo sábado (20) pela Copa do Nordeste. O jogador tem um aproveitamento de quase 64% nesses jogos desde quando chegou ao clube de Porangabuçu com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ou seja, não perdeu em sete dos 11 confrontos com o arquirrival. >Outras partidas válidas pela 4ª Rodada do NordestãoTitular absoluto, o atleta é destaque do Vovô principalmente ao levar em consideração o esquema tático da equipe, baseado na forte marcação e saída de bola com qualidade.
Segundo o portal 'Sofascore', especializado em estatísticas, Fabinho foi o melhor volante do atual elenco em cortes e interceptações de bola no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele acertou 66% de lançamentos e 85% de passes corretos de acordo com o mesmo site.
Não a toa, pelo seu excelente trabalho e adaptação aos conceitos de jogo aplicados pelo técnico Guto Ferreira, o camisa 19 renovou seu contrato com o Vozão até o fim desta temporada.