Fabinho relembra primeiro gol na carreira e reconhece: 'Tenho saudade de marcar'

Crédito: Primeiro tento da carreira de Fabinho aconteceu em 2013 (Reprodução

O volante Fabinho, um dos pilares do meio campo do Ceará, relembra nesse 20 de janeiro o seu primeiro gol na carreira. Na oportunidade, ele balançou a rede pela Copa do Nordeste em 2013, quando ainda atuava pelo América-RN. >O Vozão vai disputar a Pré-Libertadores 2021? SIMULE!- Minha função dentro de campo é marcar e iniciar as jogadas no meio campo. Mas relembrar esse tipo de lance, que é o objetivo do futebol, é muito legal. Fico muito feliz em lembrar desses momentos – diz Fabinho.

Depois de tanto tempo passado, o camisa 19 do Vozão confessa que sente saudades de marcar um gol. Entretanto, com a consciência de que ele precisa, inicialmente, cumprir as funções que ele mesmo descreveu serem as primárias de seu papel em campo.

- Não sou muito de fazer gols, minha função é outra e ajudo o time de outra maneira. Mas dá um gostinho sim de saudade de marcar e ir comemorar com os companheiros, com a torcida quando puder ter a volta dela nos estádios. Tenho certeza que no momento certo vai acontecer e vou poder me alegrar com todos que me desejam bem – afirmou.