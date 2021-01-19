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futebol

Fabinho relembra primeiro gol na carreira e reconhece: 'Tenho saudade de marcar'

Apesar do sentimento, o meio-campista do Ceará reconhece que suas prioridades, pelo posicionamento em campo, são outras...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 15:35

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:35

Crédito: Primeiro tento da carreira de Fabinho aconteceu em 2013 (Reprodução
O volante Fabinho, um dos pilares do meio campo do Ceará, relembra nesse 20 de janeiro o seu primeiro gol na carreira. Na oportunidade, ele balançou a rede pela Copa do Nordeste em 2013, quando ainda atuava pelo América-RN. >O Vozão vai disputar a Pré-Libertadores 2021? SIMULE!- Minha função dentro de campo é marcar e iniciar as jogadas no meio campo. Mas relembrar esse tipo de lance, que é o objetivo do futebol, é muito legal. Fico muito feliz em lembrar desses momentos – diz Fabinho.
Depois de tanto tempo passado, o camisa 19 do Vozão confessa que sente saudades de marcar um gol. Entretanto, com a consciência de que ele precisa, inicialmente, cumprir as funções que ele mesmo descreveu serem as primárias de seu papel em campo.
- Não sou muito de fazer gols, minha função é outra e ajudo o time de outra maneira. Mas dá um gostinho sim de saudade de marcar e ir comemorar com os companheiros, com a torcida quando puder ter a volta dela nos estádios. Tenho certeza que no momento certo vai acontecer e vou poder me alegrar com todos que me desejam bem – afirmou.
Fabinho é o volante do atual elenco que mais faz interceptações no Brasileirão com uma média de 1,7 lances por jogo onde impede a evolução do adversário.Segundo o Sofascore, o volante acertou 79% dos passes até o momento neste Brasileirão, 59% de bolas longas e 63% dos lançamentos.

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