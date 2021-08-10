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futebol

Fabinho projeta partida contra o Shakhtar Donestk: 'Temos que dar algo a mais'

O meia brasileiro foi decisivo na vitória da equipe do Metalist 1925 Kharkiv na última sexta-feira, e projeta confronto contra o Shakhtar
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LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 17:11

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:11

Crédito: Divulgação / Metalist 1925 Kharkiv
Com um gol e uma assistência, o meia Fabinho comandou a vitória de virada do Metalist 1925 Kharkiv, na última sexta-feira, por 3 a 2 contra o Chornomorets Odessa, pelo Campeonato Ucraniano. De volta ao clube após três temporadas e passagens pelo Ventspils (LET) e Olimpik Donetsk (UCR), o jogador brasileiro falou sobre a sua atuação de gala.
Veja a tabela do Espanhol- Foi uma sensação única, ainda mais por fazer o gol da vitória, uma explosão de felicidade dentro de mim. A gente vai pro jogo querendo muita coisa, mas nunca espera que vai acontecer da forma que aconteceu. Mas estou muito feliz e grato a Deus por tudo. Agora é seguir trabalhando mais forte ainda que na semana temos um jogo difícil contra o Shakhtar - disse Fabinho.
Após conquistar a sua segunda vitória em três rodadas, o Metalist 1925 Kharkiv enfrenta o Shakhtar Donestk nesta sexta-feira (13). Diante de um dos maiores clubes do futebol ucraniano e atual vice-campeão nacional, Fabinho ressaltou a motivação a mais em enfrentar uma equipe que sempre briga por títulos no país.
- Sempre temos uma vontade maior, jogos grandes mexe com os jogadores, aquele jogo que temos que dar algo a mais pra conquistar a vitória. Vamos entrar com a cabeça tranquila, mas vamos buscar os três pontos e é claro respeitando a equipe adversária - projetou.

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