Fabinho inicia nova temporada no Liverpool atrás de conquistas

Crédito: SHAUN BOTTERILL/AFP

Neste sábado vai começar a Premier League 2020/21. A última rodada da temporada passada foi em 28 de julho. Em 43 dias os atletas que jogam no futebol inglês tiveram férias e fizeram a preparação.

- Por causa da pandemia está sendo tudo diferente. Jogar sem torcida, tempo de férias foi mais curto, tempo de pré temporada foi curto, mas nos preparamos da melhor maneira possível. Fizemos alguns amistosos e tivemos um jogo oficial contra o Arsenal. Foi um bom jogo e perdemos a Supercopa nos pênaltis. Esta foi a nossa preparação. Estamos prontos para estrear neste sábado. Nos sentimos bem nos treinos. Bem fisicamente e todos estão bem. Isso é importante. Espero começar bem o campeonato - afirmou Fabinho, que jogou os três amistosos de preparação e também a decisão da Supercopa da Inglaterra.

Fabinho vai disputar sua terceira temporada pelo Liverpool. Neste dois anos, o Liverpool conquistou quase todos os títulos que disputou.

- Nós já conquistamos títulos importantes nestes dois anos. A Champions, o Mundial, a Supercopa e agora a Premier League. Isso só nos dá mais ânimo para buscar mais títulos. Nós sabemos da força da nossa equipe. Sabemos que podemos continuar escrevendo história no Liverpool. Por isso vamos entrar em campo mais uma vez para ganhar. Não só nas principais competições, mas também nas Copas. Imagino que os torcedores também querem ganhar uma destas copas. Vamos entrar com o objetivo para ser campeão porque nós temos condições para isso e equipe para atingir este objetivo - comentou o meio-campista.

Com pouco tempo e com um elenco forte e já entrosado, Fabinho explica que nada mudou no Liverpool. Inclusive na maneira de jogar.