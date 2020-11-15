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futebol

Fabinho comemora 100 jogos pelo Ceará

'Muito feliz em completar essa marca por um clube que me recebeu tão bem', disse o jogador do Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 12:07

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:07

Crédito: Reprodução
Em sua terceira temporada pelo Ceará, o volante Fabinho completou diante do Grêmio 100 jogos com a camisa do Vozão. Nessa temporada, o atleta atuou em 33 jogos, sendo 26 como titular, com mais de 51% de vitórias quando jogou.
- Muito feliz em completar essa marca por um clube que me recebeu tão bem. Agradeço ao carinho do torcedor e a oportunidade dada pela diretoria. Espero fazer muito mais jogos com essa camisa que tanto respeito – comemora Fabinho.
Nesse Campeonato Brasileiro, Fabinho é o segundo do elenco que mais faz interceptações, com 1.7, segundo o 'Sofascore'. Além disso, em média, ele acerta 79% dos passes e ganha 54% dos duelos de bola que disputa.
A regularidade do meio-campista chama a atenção do técnico Guto Ferreira que o tem como um dos homens de confiança do atual elenco.
No Vovô, o camisa 19 já levantou a taça da Copa do Nordeste deste ano e de forma invicta.

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