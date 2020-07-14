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futebol

Fabián Ruiz deve renovar contrato com o Napoli até 2025

Meio-campista é alvo de interesse de Barcelona e Real Madrid, mas crise financeira atrapalhou planejamento dos clubes. Novo acordo deve ter multa de rescisão contratual...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 16:19
Crédito: Reprodução
Apesar do nome de Fabián Ruiz estar na mesa dos dirigentes de Barcelona e Real Madrid, devido a crise financeira é improvável que algum clube espanhol se mexa para contratá-lo nesta temporada. Segundo o “As”, o meio-campista, através de seus agentes, e o Napoli estão negociando uma renovação de contrato que pode estender o vínculo do atleta com o time italiano até 2025.
O atual vínculo, que vai até 2023, não prevê uma cláusula de rescisão de contrato, pois a questão não é obrigatória na Itália. No entanto, o novo acordo deve mudar esse detalhe, mas o valor da multa ainda está sendo discutido. Entretanto, Ruiz passaria a ganhar cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) líquidos e se tornaria o segundo mais bem pago do elenco.
O Napoli quer blindar o meio-campista de ataques de gigantes europeus e o atleta é considerado intocável no plantel comandado por Gattuso. O camisa oito será peça chave do time na próxima temporada até a disputa da Eurocopa, momento em que o jogador pode ter a chance de se reunir com Barcelona ou Real Madrid.

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