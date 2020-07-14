Fabián Ruiz deve renovar contrato com o Napoli até 2025

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Apesar do nome de Fabián Ruiz estar na mesa dos dirigentes de Barcelona e Real Madrid, devido a crise financeira é improvável que algum clube espanhol se mexa para contratá-lo nesta temporada. Segundo o “As”, o meio-campista, através de seus agentes, e o Napoli estão negociando uma renovação de contrato que pode estender o vínculo do atleta com o time italiano até 2025.

O atual vínculo, que vai até 2023, não prevê uma cláusula de rescisão de contrato, pois a questão não é obrigatória na Itália. No entanto, o novo acordo deve mudar esse detalhe, mas o valor da multa ainda está sendo discutido. Entretanto, Ruiz passaria a ganhar cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) líquidos e se tornaria o segundo mais bem pago do elenco.