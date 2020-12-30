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Extensão do contrato de Juanfran com o São Paulo aparece no BID

Lateral-direito espanhol acertou a renovação até fevereiro de 2021, quando encerra a atual temporada. Vínculo mais longo dependerá do início da nova gestão de Julio Casares...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 20:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:43

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Juanfran até fevereiro de 2021. A extensão foi publicada no BID nesta quarta-feira (30). Com isso, o espanhol de 35 anos ficará no Tricolor pelo menos até o final desta temporada.
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Uma renovação por um período mais longo dependerá da gestão de Julio Casares. O novo mandatário do São Paulo tomará posse no começo de janeiro e decidirá se ficará com o jogador por mais tempo.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILEx-Atlético de Madrid (ESP), o espanhol passou por um momento de instabilidade e inclusive foi reserva em alguns jogos, sendo preterido por Igor Vinicius. Porém, o jogador deu a volta por cima e hoje é um dos destaques da equipe, principalmente na parte defensiva.

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