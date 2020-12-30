Extensão do contrato de Juanfran com o São Paulo aparece no BID

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo acertou a renovação de contrato do lateral-direito Juanfran até fevereiro de 2021. A extensão foi publicada no BID nesta quarta-feira (30). Com isso, o espanhol de 35 anos ficará no Tricolor pelo menos até o final desta temporada.

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Uma renovação por um período mais longo dependerá da gestão de Julio Casares. O novo mandatário do São Paulo tomará posse no começo de janeiro e decidirá se ficará com o jogador por mais tempo.