Expulso, Uendel será desfalque do Inter contra o Vasco da Gama

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A quarta-feira termina de maneira amarga para o Internacional. No Beira-Rio, o Colorado foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 e deixou a briga pelo título do Brasileiro em aberto.

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Agora, os comandados de Abel Braga precisam recuperar o ânimo rapidamente, já que o adversário do fim de semana é o Vasco fora de casa.

Desfalque

Para encarar o time carioca, o Colorado não terá o lateral-esquerdo Uendel, que levou o cartão vermelho diante do Sport e está fora de combate.