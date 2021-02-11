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Expulso, Uendel será desfalque do Inter contra o Vasco da Gama

Lateral-esquerdo tomou o cartão vermelho e não vai com o elenco para o Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 22:26

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 22:26

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A quarta-feira termina de maneira amarga para o Internacional. No Beira-Rio, o Colorado foi derrotado pelo Sport por 2 a 1 e deixou a briga pelo título do Brasileiro em aberto.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, os comandados de Abel Braga precisam recuperar o ânimo rapidamente, já que o adversário do fim de semana é o Vasco fora de casa.
Desfalque
Para encarar o time carioca, o Colorado não terá o lateral-esquerdo Uendel, que levou o cartão vermelho diante do Sport e está fora de combate.
O lance que culminou com a sua expulsão foi aos 20 minutos, quando interrompeu um contra-ataque do Leão e foi para o chuveiro mais cedo.

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