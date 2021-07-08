Expulsão contra o Guarani pode render punição a Pedrinho no STJD

Oito rodadas depois, o Vitória pode ter de lidar mais uma vez com a ausência do lateral-esquerdo Pedrinho em função da expulsão diante do Guarani no dia 28 de maio. O jogo, válido ainda pela estreia da equipe na Série B do Brasileirão, terminou 1 a 1 no Brinco de Ouro, em Campinas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá analisar o caso onde o jogador, aos 44 minutos do segundo tempo, levantou demais o pé e acertou o peito de Matheus Souza quando a bola estava em disputa próxima a linha do meio de campo.