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Expulsão contra o Guarani pode render punição a Pedrinho no STJD

Lateral do Vitória será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de cartão vermelho no jogo que aconteceu em 28 de maio...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 11:39

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:39

Crédito: Pedrinho é cria da base do Leão (Pietro Carpi/EC Vitória
Oito rodadas depois, o Vitória pode ter de lidar mais uma vez com a ausência do lateral-esquerdo Pedrinho em função da expulsão diante do Guarani no dia 28 de maio. O jogo, válido ainda pela estreia da equipe na Série B do Brasileirão, terminou 1 a 1 no Brinco de Ouro, em Campinas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá analisar o caso onde o jogador, aos 44 minutos do segundo tempo, levantou demais o pé e acertou o peito de Matheus Souza quando a bola estava em disputa próxima a linha do meio de campo.
No lance decidido únicamente em campo, já que não há o recurso do Árbitro de Vídeo na segunda divisão, a arbitragem alagoana de Rafael Carlos Salgueiro de Lima considerou como passível de cartão vermelho direto.
Pedrinho foi acusado de ter violado o Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva onde consta a infração de "praticar jogada violenta". A pena prevista para a violação desse artigo pode variar de um até seis jogos.
Como o julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do STJD foi marcado para a próxima segunda-feira (12), o técnico Ramon Menezes terá Pedrinho à sua disposição pensando no duelo de sábado (10) onde a equipe visita em Aracaju o Confiança.

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