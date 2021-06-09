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futebol

Experiente, goleiro Gledson prega cautela em jogo de volta pela Copa do Brasil

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Avaí decide vaga nas oitavas contra o Athletico na Arena da Baixada
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 22:46

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:46

Crédito: Leandro Boeira/Avaí
A equipe do Avaí encerrou nesta última terça-feira, a preparação para o confronto contra o Athletico pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um dos atletas mais experientes da equipe, o goleiro Gledson falou sobre a importância desse confronto para o clube.
'A gente sabe o que representa chegar numa terceira fase e passar numa Copa do Brasil, tanto pela visibilidade como também pela questão financeira. Sabemos a situação do futebol brasileiro principalmente em tempos de pandemia, e uma classificação ajudaria demais o clube. O nosso objetivo é passar de fase. Sabemos que o Athletico é uma equipe de Série A muito qualificada mas somos os atuais campeões catarinenses e provamos na primeira partida que podemos jogar de igual para igual. Vai ser difícil jogar lá até pelo campo que é diferente, mas vamos lá focados em buscar um bom resultado', contou.
Gledson já realizou 22 jogos pelo Avaí nesta temporada. O goleiro é titular absoluto da equipe catarinense e foi fundamental na campanha do título estadual do clube. Desde 2019 no Leão da Ilha, o experiente goleiro já passou por vários clubes como Paysandu, Santa Cruz, Náutico, Boa Esporte, Portuguesa, Campinense e Caxias. Inclusive, jogando essa fase da Copa do Brasil. Gledson falou um pouco mais sobre a competição.
'Jogo de Copa do Brasil é decisão. São apenas dois jogos onde temos que jogar com experiência, sabedoria e muita maturidade. Vamos buscar aproveitar todas as oportunidades que surgirem e evitar ao máximo os ataques do adversário. Iremos dar o nosso melhor dentro de campo. Tento ao máximo passar essa tranquilidade e foco para os meus companheiros', contou.
Athletico-PR e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h00 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada.

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