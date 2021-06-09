Experiente, goleiro Gledson prega cautela em jogo de volta pela Copa do Brasil

Crédito: Leandro Boeira/Avaí

A equipe do Avaí encerrou nesta última terça-feira, a preparação para o confronto contra o Athletico pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um dos atletas mais experientes da equipe, o goleiro Gledson falou sobre a importância desse confronto para o clube.

'A gente sabe o que representa chegar numa terceira fase e passar numa Copa do Brasil, tanto pela visibilidade como também pela questão financeira. Sabemos a situação do futebol brasileiro principalmente em tempos de pandemia, e uma classificação ajudaria demais o clube. O nosso objetivo é passar de fase. Sabemos que o Athletico é uma equipe de Série A muito qualificada mas somos os atuais campeões catarinenses e provamos na primeira partida que podemos jogar de igual para igual. Vai ser difícil jogar lá até pelo campo que é diferente, mas vamos lá focados em buscar um bom resultado', contou.

Gledson já realizou 22 jogos pelo Avaí nesta temporada. O goleiro é titular absoluto da equipe catarinense e foi fundamental na campanha do título estadual do clube. Desde 2019 no Leão da Ilha, o experiente goleiro já passou por vários clubes como Paysandu, Santa Cruz, Náutico, Boa Esporte, Portuguesa, Campinense e Caxias. Inclusive, jogando essa fase da Copa do Brasil. Gledson falou um pouco mais sobre a competição.

'Jogo de Copa do Brasil é decisão. São apenas dois jogos onde temos que jogar com experiência, sabedoria e muita maturidade. Vamos buscar aproveitar todas as oportunidades que surgirem e evitar ao máximo os ataques do adversário. Iremos dar o nosso melhor dentro de campo. Tento ao máximo passar essa tranquilidade e foco para os meus companheiros', contou.