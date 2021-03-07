Experiência e liderança: como Miranda pode ajudar o São Paulo

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O São Paulo deve anunciar a chegada do zagueiro Miranda ainda neste domingo. Ídolo do Tricolor, o defensor chega no Morumbi depois de uma duas temporadas no futebol chinês, onde defendeu o Jiangsu Suning.

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Em duas temporadas na China, ele jogou 28 jogos e marcou dois gols. Além disso, após sua primeira passagem no São Paulo, ele jogou por Atlético de Madrid (ESP) e Internazionale (ITA), além de ter convocações para a Seleção Brasileira. Essa experiência pode ajudar o São Paulo na temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Contando com muitos jogadores da base, a bagagem de Miranda, que já atuou em Champions League e Copa do Mundo, pode ajudar em momentos difíceis na temporada. Além disso, o bom relacionamento com o presidente Julio Casares e o coordenador Muricy Ramalho pode ser um diferencial, ajudando em questões do grupo com a alta cúpula.

Miranda é mais um experiente, podendo orientar o elenco, juntamente com o meia e lateral Daniel Alves e o volante Hernanes.

Dentro de campo, o esquema com três zagueiros de Hernán Crespo também deve facilitar uma adaptação de Miranda. O defensor foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 atuando nesse sistema. Inclusive, o jogador deve ser titular, formando a linha com Arboleda e Bruno Alves. Léo deve ser preterido.

- Indica que o clube está se mexendo, queremos um elenco competitivo em todas as linhas. Orejuela e Miranda nos dão essa competência, principalmente nos momentos chaves, com Libertadores, Brasileirão... Estamos completando o elenco devagar, mas dou as boa-vindas a eles – falou Crespo sobre uma possível chegada de Miranda e de Orejuela.