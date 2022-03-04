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futebol

Expectativa para estrear no Ceará é comentada por Dentinho

Atacante foi recentemente anunciado pelo Vozão e retorna ao futebol brasileiro após quase uma década...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 17:14

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:14

Nessa semana, o atacante Dentinho não foi apenas apresentado como reforço do Ceará como também fez os seus primeiros trabalhos físicos no Centro de Treinamento do Alvinegro.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!E, diante de todo o contexto onde volta ao futebol brasileiro depois de quase dez anos (saiu do Corinthians em 2013 quando se transferiu para o Besiktas-TUR antes mesmo da longa passagem pelo Shakhtar Donetsk-UCR), o jogador não escondeu a ansiedade para fazer sua estreia o quanto antes:
- Estou louco para estar em campo. E a nação alvinegra pode esperar dedicação, raça, gols, assistências. Estou aqui para ajudar o clube a conquistar as melhores coisas possíveis.
- A sensação de vestir a camisa alvinegra é de orgulho, estou muito feliz. Tenho certeza de que vai ser um excelente ano para todos nós. Queria mandar um abraço para a torcida do Vozão e pode ter certeza de que aqui vai ter um cara que vai se dedicar muito em campo e correr por vocês - ratificou o atacante.
Mesmo com as palavras em tom de expectativa ditas pelo jogador, diante do estágio da Copa do Nordeste e a eliminação precoce no Cearense, não existe uma data fixada para colocar Dentinho à disposição do técnico Tiago Nunes.Reprodução/Vozão TV

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