Expectativa para estrear no Ceará é comentada por Dentinho

Nessa semana, o atacante Dentinho não foi apenas apresentado como reforço do Ceará como também fez os seus primeiros trabalhos físicos no Centro de Treinamento do Alvinegro.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!E, diante de todo o contexto onde volta ao futebol brasileiro depois de quase dez anos (saiu do Corinthians em 2013 quando se transferiu para o Besiktas-TUR antes mesmo da longa passagem pelo Shakhtar Donetsk-UCR), o jogador não escondeu a ansiedade para fazer sua estreia o quanto antes:

- Estou louco para estar em campo. E a nação alvinegra pode esperar dedicação, raça, gols, assistências. Estou aqui para ajudar o clube a conquistar as melhores coisas possíveis.

- A sensação de vestir a camisa alvinegra é de orgulho, estou muito feliz. Tenho certeza de que vai ser um excelente ano para todos nós. Queria mandar um abraço para a torcida do Vozão e pode ter certeza de que aqui vai ter um cara que vai se dedicar muito em campo e correr por vocês - ratificou o atacante.