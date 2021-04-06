Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Expectativa de estreia de Pedro Peron na Inter de Limeira aumenta após pausa do Paulistão
futebol

Expectativa de estreia de Pedro Peron na Inter de Limeira aumenta após pausa do Paulistão

Meio campista que está no profissional desde 2019 tem sonhado com o momento desde que estava nas categorias de base do clube...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:19
Crédito: Rogério Rueda / AA Inter de Limeira
De olho no retorno do Campeonato Paulista, o meia Pedro Peron vive a expectativa de fazer sua estreia como jogador profissional da Inter de Limeira. O jovem de 20 anos, que está no elenco principal desde 2019, segue se preparando com a equipe para o retorno do estadual e fala sobre a ansiedade de entrar em campo pela primeira vez entre os profissionais.– A expectativa é sempre muito grande de poder estrear como profissional. Esse é o segundo Paulistão que estou no elenco principal, mas ainda não pude estrear. Se Deus quiser acho que esse ano vai dar tudo certo, cada dia que passa a experiência aumenta diante dos treinamentos para chegar o mais preparado possível para uma oportunidade na volta do campeonato – afirmou.
Pedro conta como tem sido o período de treinamentos durante o período de paralisação e ressaltou que a equipe tem seguido o mesmo ritmo de treino para conseguir aguentar a maratona de jogos quando a competição retornar.– Aqui sempre tivemos uma preparação muito boa de pré-temporada e continuamos no mesmo ritmo para a sequência de jogos que vamos enfrentar. Claro que estamos dosando mais os treinamentos por conta que haverá mais dias antes dos jogos, mas sempre trabalhando bastante para voltar 100% no Paulistão – concluiu o meia que é promessa na equipe do interior paulista.
A Inter de Limeira está na terceira colocação do Grupo A do Campeonato Paulista, com três pontos ganhos. O próximo compromisso do Leão é diante do São Caetano, ainda sem data e horário definidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados