Expectativa de estreia de Pedro Peron na Inter de Limeira aumenta após pausa do Paulistão

Crédito: Rogério Rueda / AA Inter de Limeira

De olho no retorno do Campeonato Paulista, o meia Pedro Peron vive a expectativa de fazer sua estreia como jogador profissional da Inter de Limeira. O jovem de 20 anos, que está no elenco principal desde 2019, segue se preparando com a equipe para o retorno do estadual e fala sobre a ansiedade de entrar em campo pela primeira vez entre os profissionais.– A expectativa é sempre muito grande de poder estrear como profissional. Esse é o segundo Paulistão que estou no elenco principal, mas ainda não pude estrear. Se Deus quiser acho que esse ano vai dar tudo certo, cada dia que passa a experiência aumenta diante dos treinamentos para chegar o mais preparado possível para uma oportunidade na volta do campeonato – afirmou.

Pedro conta como tem sido o período de treinamentos durante o período de paralisação e ressaltou que a equipe tem seguido o mesmo ritmo de treino para conseguir aguentar a maratona de jogos quando a competição retornar.– Aqui sempre tivemos uma preparação muito boa de pré-temporada e continuamos no mesmo ritmo para a sequência de jogos que vamos enfrentar. Claro que estamos dosando mais os treinamentos por conta que haverá mais dias antes dos jogos, mas sempre trabalhando bastante para voltar 100% no Paulistão – concluiu o meia que é promessa na equipe do interior paulista.