Existem coisas que nem o futebol é capaz de explicar

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP

49 minutos do segundo tempo. No The Hawthorns, estádio do já rebaixado West Bromwich, o Liverpool precisava de um gol para seguir vivo na disputa pelo quarto lugar da Premier League, que dá acesso à vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. Como de costume em momentos de desespero, o goleiro vai para a área. Sem pretensões? Eu duvido.

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Alisson foi para a área como quem queria o gol. Ele precisava do gol. O momento individual e coletivo não é o mesmo que outrora trouxe a Premier League e a Liga dos Campeões à Anfield. Mas existem coisas que nem o futebol explica. Aos 49 minutos do segundo tempo, Alexander-Arnold cobrou o escanteio e o goleiro brasileiro subiu mais alto do que todo mundo para que, com uma linda cabeçada no contrapé adversário, garantisse os três pontos para a equipe comandada por Jürgen Klopp.A felicidade dos companheiros ao verem o gol do brasileiro diz muita coisa sobre o elenco dos Reds. Klopp parece formar uma família por onde quer que vá. E no Liverpool não seria diferente. Praticamente todos os jogadores que estavam em campo correram para abraçar Alisson, que se emociona muito. E não poderia ser de outra forma.

O gol de Alisson foi o primeiro de um goleiro na história do Liverpool. Também foi a primeira vez em que o brasileiro balançou as redes. Quando eu disse que ele foi para marcar, não é da boca para fora. O filho de José subiu e testou como um verdadeiro atacante. Um lance plástico que poderia ser protagonizado por poucos.

Nas redes sociais, o Liverpool pediu para que o lance fosse colocado em um dos museus mais importantes do mundo: o Louvre, em Paris. No YouTube, no canal oficial do clube, um vídeo de quase seis minutos com todos os ângulos possíveis do gol.Poderia ser com uma defesa sensacional (o que seria mais provável), mas a história precisava ser escrita com o nome dele na ficha técnica. Gol. Alisson. Aos 49 minutos do segundo tempo.