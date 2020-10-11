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futebol

Exigente, Sampaoli gosta do Galo diante do Goiás, mas queria mais gols

O treinador alvinegro teceu elogios ao time e não apontou falhas, afirmando que sua equipe fez uma partida "completa"...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 09:15

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Crédito: Sampaoli saiu de campo feliz com sua equipe, que é líder isolada do Brasileiro-(Bruno Cantini/Agência Galo
Jorge Sampaoli ficou satisfeito com o Atlético-MG após a vitória sobre o Goiás por 3 a 0 na noite de sábado, 10 de outubro, pela 15ª rodada do Brasileiro, no Mineirão. Pode parecer algo óbvio, o treinador gostar do desempenho do time depois de um resultado elástico. Porém, pelo alto nível de exigência do treinador do Galo, sua análise mostra que ele deixou a partida gostando do que viu. -Foi um jogo dominado por nós durante os 90 minutos. Foi uma partida completa do time, que atacou desde o primeiro momento. Foi uma partida justamente ganhada-disse. Entretanto, a sede por melhor performance do técnico não foi saciada totalmente, pois queria mais gols do alvinegro diante do lanterna do campeonato. -Poderia ter sido mais gols. Mas o time, mesmo com a vantagem que conseguiu, seguiu buscando o gol adversário, fez com que o rival ficasse em seu próprio campo, criou chances concretas. Infelizmente, não teve a contundência em relação às oportunidades que tivemos. Temos que seguir melhorando e crescendo-comentou. Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 30 pontos em 14 jogos, pois tem uma partida a menos do que a maioria dos rivais na competição. O Galo manteve uma distância “segura” dos times que lutam pela ponta, como o vice-líder Flamengo, com 27 pontos, o terceiro colocado São Paulo, 26 e o quarto Internacional, que está com 25, mas pode ser a equipe mais “colada” no Atlético, pois ainda joga na rodada contra o Athletico-PR. Já o Galo volta a campo nesta quarta-feira,14 de outubro, às 21h30, no Mineirão, contra o Fluminense, em duelo válido pela 16ª rodada.

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