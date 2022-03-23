Executivo do XV de Piracicaba elogia campanha na primeira fase do Paulista e se mostra confiante

O XV de Piracicaba se classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista da Série A2. Apesar de um começo abaixo e uma mudança no comando técnico, durante a competição, o Nhô Quim conseguiu se recuperou com dois jogos de antecedência. Além disso, a equipe chegou a ficar seis partidas sem perder e tomar gol. Marco Gama, executivo de futebol e responsável pela montagem do elenco e comissão técnica, comemorou a boa fase e mostrou confiança para os confrontos de quartas de final.

O Nhô Quim terminou a primeira fase da A2 em terceiro, com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, além de marcar 18 gols e sofrer 11. A equipe vem apresentando um bom futebol, o que resultou na melhor campanha do Xv na história da competição no modelo atual.

- Alcançar esse objetivo foi importante para nós. A melhor campanha do clube na história da A2, nesse novo formato, nós também alcançamos uma série de seis jogos sem perder sem tomar gol, a melhor desde 1987, então foi uma primeira fase de um nível interessante - comemorou.

Porém, o começo da competição não foi como esperavam. Nos primeiros 5 jogos, o Xv conseguiu 6 pontos, com 3 empates, uma derrota e apenas uma vitória, além de não convencer no futebol apresentado. Por conta disso, a diretoria alterou o comando técnico para mudar o rumo na competição, objetivo que foi alcançado.

- Obviamente nós tivemos alguns percalços durante o processo, mas nos classificamos com uma antecedência boa e isso faz com que consolide os nossos pensamentos que tivemos na construção de elenco, na condução do departamento - disse Gama.

Nas quartas de finais, o Xv enfrenta o São Bento. No primeiro confronto da competição, vitória para o Nhô Quim, por 2 a 1, em Sorocaba. Após grande primeira fase, Marco Gama se mostra muito confiante em seus atletas e comissão técnica, mas alerta sobre o adversário e as dificuldades que encontrarão.

- Agora começa uma fase muito importante, fase a qual temos um jogo dificílimo diante do São Bento, que é um adversário forte, tradicional do estado de são paulo e obviamente da divisão. A gente tá preparado para fazer um grande jogo, sabemos de tudo aquilo que envolve essa partida e toda responsabilidade que nós temos, mas temos uma confiança bastante grande no grupo de atletas, na comissão técnica e nós sabemos da responsabilidade que temos daqui para frente - afirmou.

O primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2, entre Xv de Piracicaba e São Bento, acontece no próximo sábado, às 21h, no estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba.