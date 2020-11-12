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futebol

Executivo do Sampaio Corrêa avalia bom momento da equipe na Série B

Time maranhense venceu três das últimas quatro partidas e se aproximou de vez do G-4
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LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 20:18

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 20:18

Crédito: Divulgação/Sampaio Correa
Com apenas uma derrota nas últimas 11 rodadas da Série B, o Sampaio Corrêa arrancou de vez na competição e colou no G-4. A equipe ocupa o 5º lugar, com 31 pontos, somente três atrás do Juventude, que será o adversário do próximo sábado, fora de casa. Satisfeito com o bom desempenho do time, o executivo de futebol Juliano Camargo credita o bom momento ao grande trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica junto ao elenco.
- Estamos ainda no início do segundo turno da competição, mas não podemos deixar de exaltar todo o sacrifício e o esforço do Presidente Sérgio Frota e da comissão técnica liderada pelo treinador Léo Condé junto ao grupo de jogadores, que abraçaram a causa e tiveram um papel fundamental para que a gente conseguisse ter essa ótima sequência dentro da Série B - disse Julio.
- Começamos o campeonato com alguns resultados adversos, mas em nenhum momento eles deixaram de trabalhar sério no dia a dia e agora podemos ver isso ser recompensado com as boas partidas que a equipe vem fazendo. O importante é continuarmos com os pés no chão em busca do nosso primeiro objetivo que é a manutenção da equipe na Série B - completou.
No Sampaio Corrêa desde o ano passado, o executivo de futebol foi um dos responsáveis pela reformulação do elenco que conseguiu o acesso da Série C para a Série B de 2020. Além disso, esteve presente também na conquista do título estadual sobre o rival Moto Club. Para Juliano Camargo, a gestão do presidente Sergio Frota tem dado tranquilidade para que todos no clube possam desempenhar o seu melhor em suas funções.
- A gestão vem fazendo um grande trabalho através do presidente Sergio Frota. Desde que cheguei ao clube no ano passado, sempre tive respaldo e apoio dele para desenvolver o trabalho no futebol. Os resultados estão aparecendo e isso é reflexo da seriedade de todos envolvidos no processo. Ainda temos muitas coisas para superar, mas acredito que estamos no caminho certo - concluiu.

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