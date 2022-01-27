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Executivo do CSA, Ítalo Rodrigues analisa planejamento e cita metas para temporada

Dirigente destaca processos vividos pelo clube do Mutange em prol de colher frutos ao longo do ano
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LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 09:22

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 09:22

Competições importantes pela frente e um desejado acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Compromissos e objetivos que desenham o cenário disputado e idealizado pelo CSA em 2022. Diante de tantos desafios, um dos responsáveis pelo planejamento do Azulão para esta temporada, o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, destaca como foi realizada a montagem do atual elenco.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram- Tentamos deixar o máximo da base de 2021, mas terminamos o ano com uma ascensão muito grande e uma visibilidade muito grande. O que não nos permitiu, dentro do nosso orçamento, manter todos os jogadores que a gente gostaria. A gente projeta fazer mais um ano competitivo, vamos passar pelo período de readaptação por causa dessa reformulação com muitos atletas novos. Mas, independentemente disso, a gente acredita, sim, em entrar nos campeonatos para brigar pelo título. Óbvio que respeitando todos os adversários e principalmente subindo degrau por degrau, com calma, mas sempre buscando o melhor para o clube - explicou.
Com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro ficando muito próximo no ano passado, o Azulão não esconde que o retorno para a principal divisão do nacional é a grande meta do clube para este ano. No entanto, o trabalho executado desde agora é crucial para essa idealização, como conta o dirigente.
- O acesso é o grande objetivo, o grande sonho do ano. A gente sabe que não se começa a conquistar um acesso de uma hora para outra. Não é só na Série B (que é realizado o planejamento), então desde já a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível - afirmou.
Além da Série A, o clube do Mutange participa de outras duas competições em 2022: a Copa do Nordeste e o Campeonato Alagoano, onde é o atual campeão e estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Aliança na edição de 2022. Porém, nesta quinta-feira (27), o time de Mozart Santos já tem outro desafio no estadual, às 20h (de Brasília), frente ao Jacyobá.
Crédito: Divulgação/CSA

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