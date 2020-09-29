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futebol

Executivo do Brasil de Pelotas, Felipe Gil enaltece reação na Série B

Equipe gaúcha não perde há cinco rodadas e se recupera após início difícil na competição
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Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 19:02
Crédito: Carlos Insaurriaga/Brasil de Pelotas
Depois de um começo conturbado na Série B, o Brasil de Pelotas vive ótimo momento desde a primeira vitória conquistada na competição, sobre o Cruzeiro, na 7a rodada. Desde então, foram outras quatro partidas sem saber o que é sair de campo derrotado. Satisfeito com a reação da equipe, o executivo de futebol Felipe Gil fez questão de elogiar o bom trabalho da comissão técnica de Hemerson Maria.
- Realmente tivemos um começo difícil, com três empates e sofrendo gols nos últimos minutos dos jogos. Mas com a chegada de novos atletas com características diferentes dos que já tínhamos em nosso elenco, além do trabalho do técnico Hemerson Maria em busca da recuperação foram os pilares para que a gente deixasse as últimas colocações. Ainda temos uma longa estrada pela frente, mas a confiança é grande e temos que ir jogo a jogo. A Série B é uma competição muito equilibrada e qualquer descuido pode ser irreversível.
No clube desde julho, Felipe Gil chegou ao Brasil de Pelotas com a missão de fazer uma boa campanha na Série B após receber o convite e se desligar do Figueirense. A equipe gaúcha terá pela frente o Confiança, nesta quarta-feira, em Aracaju.

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