Executivo do Brasil de Pelotas, Felipe Gil enaltece reação na Série B

Crédito: Carlos Insaurriaga/Brasil de Pelotas

Depois de um começo conturbado na Série B, o Brasil de Pelotas vive ótimo momento desde a primeira vitória conquistada na competição, sobre o Cruzeiro, na 7a rodada. Desde então, foram outras quatro partidas sem saber o que é sair de campo derrotado. Satisfeito com a reação da equipe, o executivo de futebol Felipe Gil fez questão de elogiar o bom trabalho da comissão técnica de Hemerson Maria.

- Realmente tivemos um começo difícil, com três empates e sofrendo gols nos últimos minutos dos jogos. Mas com a chegada de novos atletas com características diferentes dos que já tínhamos em nosso elenco, além do trabalho do técnico Hemerson Maria em busca da recuperação foram os pilares para que a gente deixasse as últimas colocações. Ainda temos uma longa estrada pela frente, mas a confiança é grande e temos que ir jogo a jogo. A Série B é uma competição muito equilibrada e qualquer descuido pode ser irreversível.