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Executivo da XP Investimento cobra de Conselheiros do Cruzeiro ampliação do percentual da SAF

Pedro Mesquita ameaçou deixar a parceira com a Raposa caso o clube não modifique o estatuto para ceder mais do que os 49% na SAF previstos atualmente...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 18:36

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:36

A semana está sendo quente no Cruzeiro com a proximidade da assembleia do Conselho Deliberativo do clube, que votará na próxima sexta-feira, 17 de dezembro, como será a divisão societária da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) entre o clube e os futuros investidores. Por enquanto, o estatuto da Raposa permite que apenas 49% das ações sa SAF fique com o investidor, enquanto o Cruzeiro manteria 51% das cotas. Existe um movimento da diretoria para que seja ampliada a participação do futuro investidor. Até a XP, que tem ajudado o clube a buscar parceiros para a SAF se manifestou. Pedro Mesquita, diretor da XP disse que a maioria das ações não ficar na mão de quem vai investir no clube, não haverá mais acordo entre as partes e a XP deixará o Cruzeiro. - Caso o Cruzeiro não aprove a venda do seu controle na próxima sexta, nós da XP deixaremos o comando do processo pois será inviável realizar um transação que seja interessante para o futuro do clube-disse Pedro em seu Twitter. Para que haja a mudança no estatuto, aumentando presença dos investidores, o Cruzeiro precisa de maioria simples na assembleia da próxima sexta-feira. O atual modelo não tem chamado atenção do mercado, pois manteria o controle sob a gestão do clube, o que tem se mostrado pouco eficiente nos últimos anos, gerando uma crise sem precedentes dentro e fora de campo.
Crédito: Nodia17,sexta-feira,osconselheirosdaRaposadecidirãocomoseráaSAFnoclube-(Reprodução/Cruzeiro

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