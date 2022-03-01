Excluído da Liga Europa, Spartak Moscou lamenta decisão da Uefa

O Spartak Moscou publicou uma nota lamentando a decisão da Uefa após ser excluído da Europa League por conta dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ucrânia. O clube, que havia liderado o Grupo C com Napoli e Leicester, iria enfrentar o RB Leipzig, mas os alemães avançam às quartas de final.- A recente decisão da Uefa e da Fifa, embora esperada, é extremamente perturbadora. Infelizmente, os esforços que nosso clube fez na Europa League foram anulados por razões que estão muito longes do âmbito esportivo.

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A nota também abordou os sentimentos dos torcedores, mas o clube admitiu que irá focar os esforços nas competições domésticas.

- O Spartak tem milhões de fãs não só na Rússia, mas no mundo inteiro. Nossos sucessos e fracassos reúnem pessoas em dezenas de países. Nós acreditamos que o esporte, até nos momentos mais difíceis, deve ter como objetivo construir pontes, não queimá-las. Somos forçados a obedecer uma decisão com a qual não concordamos.

O RB Leipzig, que enfrentaria o clube russo nas oitavas de final, também se posicionou, mas em favor da decisão da Uefa.

- Para nós, a guerra de qualquer forma é inaceitável. Sempre enfatizamos claramente essa atitude. A Uefa baniu todos os jogos envolvendo clubes russos. Apesar de sermos da opinião de que o esporte une fundamentalmente, entendemos e apoiamos essa decisão e esperamos que uma solução pacífica para o conflito seja encontrada em breve.

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa serão disputados entre os dias nove e dez de março, enquanto os duelos de volta serão realizados apenas no próximo dia 17. Já as quartas de final iniciam somente no mês de abril.