Exceto o gol, São Paulo tem estrangeiros em todos os setores

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O São Paulo aposta nos gringos para conseguir bons resultados na temporada 2021. Exceto o gol, todos os setores da equipe comandada pelo argentino Hernán Crespo tem estrangeiros. Alguns já tem uma história no Tricolor, enquanto outros começam sua trajetória.

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Nesta temporada, chegaram o lateral-direito Orejuela, colombiano, e o meia Benítez, argentino, esse ainda não anunciado. O São Paulo ainda procura um zagueiro na América do Sul. Nomes como de Adoni Frias e Alan Franco, ambos argentinos são cotados.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA No atual elenco, Crespo também conta com estrangeiros. Na defesa, o equatoriano Arboleda é titular e um dos principais jogadores do sistema defensivo. Mais a frente, outro equatoriano Joao Rojas vem entrando bem no ataque e deve ganhar ainda mais chances com Crespo.

Até em jogadores revelados em Cotia tem estrangeiros. Galeano, paraguaio, foi muito pedido pela torcida na comissão técnica de Fernando Diniz, mas não recebia muitas chances. Com Crespo, vem ganhando oportunidades. Foram dois jogos em quatro rodadas no Campeonato Paulista. Um estrangeiro que ficou perto de vir, mas as negociações não deram certo, foi Gabriel Neves. O volante uruguaio, que atua no Nacional (URU), foi um dos pedidos de Crespo, mas não houve acordo na questão financeira. O São Paulo pretende tentar contratar o jogador no meio do ano.

Da temporada passada, três gringos saíram da equipe. O lateral espanhol Juanfran, o atacante uruguaio Carneiro e o colombiano Tréllez. Este último está com negociações avançadas com o Sport e deve acertar sua saída nos próximos dias.

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