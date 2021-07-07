Exames não detectam lesão grave de Cristovam

Motivo de preocupação para o departamento médico do CSA desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, o lateral-direito Cristovam deve ter, em breve, condições para retomar os trabalhos junto com o restante do elenco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação que foi confirmada pela área de comunicação do clube do Mutange, os exames detalhados para avaliar a lesão do lateral não detectaram o temido rompimento dos ligamentos da área do tornozelo por conta da forte entrada de Niltinho.