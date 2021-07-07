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futebol

Exames não detectam lesão grave de Cristovam

Expectativa no CSA é de que jogador esteja apto para retomar os trabalhos na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 17:09

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:09

Crédito: Jogador chegou nessa temporada após passagem pelo Guarani (Divulgação/CSA
Motivo de preocupação para o departamento médico do CSA desde a derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta, o lateral-direito Cristovam deve ter, em breve, condições para retomar os trabalhos junto com o restante do elenco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação que foi confirmada pela área de comunicação do clube do Mutange, os exames detalhados para avaliar a lesão do lateral não detectaram o temido rompimento dos ligamentos da área do tornozelo por conta da forte entrada de Niltinho.
Assim, a ideia do DM é de aguardar apenas a área atingida desinchar para que, gradativamente, Cristovam seja submetido as atividades no gramado e tenha um panorama mais preciso sobre a sua situação clínica.
Enquanto isso, a equipe dirigida pelo técnico interino Adriano Rodrigues (já que o clube ainda não anunciou o substituto de Bruno Pivetti) terá como próximo oponente na Série B do Brasileirão o Brusque, no próximo domingo (11), às 20h30 (de Brasília).

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