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Exames médicos separam Náutico de anunciar reforço para o meio-campo

Jogador que atualmente tem vínculo com o River-PI, Emerson tem contusão muscular na coxa que será melhor avaliada pelo DM do Timbu...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 14:33

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:33

Crédito: Victor Costa/River AC
Em situação complexa na temporada e vendo a pressão cada vez mais aumentar pela "seca de vitórias (já são seis partidas sem vencer), o Náutico se mexe nos bastidores para aumentar as opções de elenco para o técnico Gilson Kleina.
E quem pode chegar sem custos a equipe dos Aflitos é o meio-campista Emerson, atualmente vinculado ao River-PI. O jogador tem uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda e viaja ao Recife para ser avaliado de maneira mais detalhada pelo departamento médico do Timbu. As informações são do portal 'ge'.
Caso a avaliação seja de que o investimento no atleta de 23 anos de idade vale o seu período de recuperação, o acordo que nesse momento está em fase de pré-contrato se tornará definitivo onde, muito provavelmente, o prazo será fixado até o fim da Série B do Brasileirão, marcada para o mês de janeiro de 2021.
Com característica de posicionamento mais recuado, a chegada de Emerson traria maior competição ao setor que conta atualmente no plantel com Wagninho, Rhaldney, Djavan, Josa e Jhonnatan.

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