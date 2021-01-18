Exames médicos e assinatura contratual separam Pepê do Porto

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Cada vez mais cresce a possibilidade do atacante Pepê se tornar o mais novo "rival" do ex-companheiro Everton Cebolinha sendo reforço do Porto no meio de 2021. Ao menos, é o que apontou nessa segunda-feira (18) a informação publicada pelo diário português 'A Bola'.A constatação da compra do jogador de 23 anos de idade por parte da equipe portuguesa estaria pendente apenas por acertos finais entre o clube e o agente de Pepê que já teria até mesmo seus exames médicos programados para os próximos dias ainda em solo brasileiro.

No que se refere a Porto e Grêmio, já estão acertados verbalmente os termos da negociação onde o Tricolor receberá 15 milhões de euros, equivalente a R$ 95,6 milhões na atual cotação. Assim, basta com que os europeus e o staff do atleta se acertem em definitivo para que a proposta oficial seja apresentada pelos portugueses onde, além do valor citado, o Imortal deterá 15% dos direitos econômicos em uma futura venda de Pepê.