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Exames médicos e assinatura contratual separam Pepê do Porto

Negócio já foi acertado verbalmente com o Grêmio que aguarda apenas a formalização da proposta que virá equivalente a quase R$ 96 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 10:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 10:30

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Cada vez mais cresce a possibilidade do atacante Pepê se tornar o mais novo "rival" do ex-companheiro Everton Cebolinha sendo reforço do Porto no meio de 2021. Ao menos, é o que apontou nessa segunda-feira (18) a informação publicada pelo diário português 'A Bola'.A constatação da compra do jogador de 23 anos de idade por parte da equipe portuguesa estaria pendente apenas por acertos finais entre o clube e o agente de Pepê que já teria até mesmo seus exames médicos programados para os próximos dias ainda em solo brasileiro.
No que se refere a Porto e Grêmio, já estão acertados verbalmente os termos da negociação onde o Tricolor receberá 15 milhões de euros, equivalente a R$ 95,6 milhões na atual cotação. Assim, basta com que os europeus e o staff do atleta se acertem em definitivo para que a proposta oficial seja apresentada pelos portugueses onde, além do valor citado, o Imortal deterá 15% dos direitos econômicos em uma futura venda de Pepê.
Apesar das negociações terem a previsão de se concretizar nos próximos dias, também já estaria apalavrado que o atacante permanece no Grêmio até o meio do ano. Por ser o período onde começará uma nova temporada na Europa, o processo de adaptação de Pepê seria facilitado com a participação desde a pré-temporada no elenco.

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