Exames descartam lesão em Lukaku, mas Conte deve poupar o belga

Após sair de campo lesionado no último domingo, Lukaku e a Inter tiveram notícias positivas nesta terça-feira. A contusão no quadríceps da coxa direita do centroavante belga não sofre com problemas mais graves e pode ser relacionado para a partida contra a Sampdoria nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano.Apesar disso, o técnico Antonio Conte está apreensivo em colocar o artilheiro da equipe em campo e Lukaku sentir novamente um incômodo na região. O treinador quer que o camisa nove esteja totalmente recuperado para os duelos contra a Roma e a Juventus nas duas próximas rodadas do Calcio.