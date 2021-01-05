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futebol

Exames descartam lesão em Lukaku, mas Conte deve poupar o belga

Inter de Milão entra em campo nesta quarta-feira contra a Sampdoria pelo Campeonato Italiano, mas dupla de ataque deve ser formada por Lautaro Martínez e Sánzhez...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 11:20
Crédito: AFP
Após sair de campo lesionado no último domingo, Lukaku e a Inter tiveram notícias positivas nesta terça-feira. A contusão no quadríceps da coxa direita do centroavante belga não sofre com problemas mais graves e pode ser relacionado para a partida contra a Sampdoria nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano.Apesar disso, o técnico Antonio Conte está apreensivo em colocar o artilheiro da equipe em campo e Lukaku sentir novamente um incômodo na região. O treinador quer que o camisa nove esteja totalmente recuperado para os duelos contra a Roma e a Juventus nas duas próximas rodadas do Calcio.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Com isso, Alexis Sánchez, recuperado de lesão, deve ganhar chance nesta quarta-feira e jogar ao lado de Lautaro Martínez, autor de três gols no último duelo contra o Crotone. Enquanto isso, o belga irá descansar e se recuperar para estar apto para atuar neste final de semana.

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