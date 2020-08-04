Ex-zagueiro argentino diz que Piqué é mediano e coloca Ramos na frente

O ex-zagueiro do Real Madrid e seleção argentina, Óscar Ruggeri, disparou contra Piqué em programa da “Fox Sports”. O comentarista depreciou a carreira de um dos melhores defensores da atualidade, além de campeão do mundo em 2010 e afirmou que Sergio Ramos está muito na frente do que o catalão.

- Piqué é mediano, como eu, como vários. É bonito, está com a cantora (Shakira), mas se jogasse no Valencia ninguém o conheceria. Ele é um bom defensor, mas nada além disso. Ninguém o pressiona, com exceção de grandes equipes. O melhor é Sergio Ramos, de longe o melhor do mundo.Em sua carreira, Piqué já ajudou o Barcelona na conquista de 29 títulos, além de vencer dois troféus com a seleção espanhola. O atleta já esteve presente em quatro oportunidades no time ideal da Fifa. Apesar de não ter o protagonismo de Sergio Ramos, o zagueiro é um dos pilares e líderes do elenco culé.