Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-zagueiro argentino diz que Piqué é mediano e coloca Ramos na frente

Óscar Ruggeri disse que se defensor do Barcelona fosse do Valencia, não teria o mesmo reconhecimento na carreira. Ex-zagueiro e, atualmente, comentarista no seu país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 09:20

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 09:20

Crédito: Pau Barrena / AFP
O ex-zagueiro do Real Madrid e seleção argentina, Óscar Ruggeri, disparou contra Piqué em programa da “Fox Sports”. O comentarista depreciou a carreira de um dos melhores defensores da atualidade, além de campeão do mundo em 2010 e afirmou que Sergio Ramos está muito na frente do que o catalão.
- Piqué é mediano, como eu, como vários. É bonito, está com a cantora (Shakira), mas se jogasse no Valencia ninguém o conheceria. Ele é um bom defensor, mas nada além disso. Ninguém o pressiona, com exceção de grandes equipes. O melhor é Sergio Ramos, de longe o melhor do mundo.Em sua carreira, Piqué já ajudou o Barcelona na conquista de 29 títulos, além de vencer dois troféus com a seleção espanhola. O atleta já esteve presente em quatro oportunidades no time ideal da Fifa. Apesar de não ter o protagonismo de Sergio Ramos, o zagueiro é um dos pilares e líderes do elenco culé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados