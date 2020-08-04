Ex-zagueiro argentino detona Piqué: 'Se jogasse pelo Valencia, ninguém o conheceria'

Oscar Ruggeri, ex-zagueiro argentino, detonou Gerard Piqué, do Barcelona. Para o campeão do mundo em 1986, o zagueiro espanhol é apenas um jogador "razoável".

- Piqué é razoável, tal como eu e muitos outros jogadores. É conhecido, está com aquela cantora (Shakira), mas se jogasse pelo Valencia, ninguém o conhecia. É um bom defensor, mas nada além. Não o colocam sob pressão, exceto em duelos contra grandes equipes - disse ao "Fox Sports".