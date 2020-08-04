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Ex-zagueiro argentino detona Piqué: 'Se jogasse pelo Valencia, ninguém o conheceria'

Oscar Ruggeri atuou pelo Real Madrid e conquistou
a Copa do Mundo pela seleção argentina...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 12:24

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 12:24

Crédito: Divulgação
Oscar Ruggeri, ex-zagueiro argentino, detonou Gerard Piqué, do Barcelona. Para o campeão do mundo em 1986, o zagueiro espanhol é apenas um jogador "razoável".
- Piqué é razoável, tal como eu e muitos outros jogadores. É conhecido, está com aquela cantora (Shakira), mas se jogasse pelo Valencia, ninguém o conhecia. É um bom defensor, mas nada além. Não o colocam sob pressão, exceto em duelos contra grandes equipes - disse ao "Fox Sports".
Ruggeri também deu sua opinião sobre Sergio Ramos. Para o argentino, o zagueiro do Real Madrid é "o melhor zagueiro do mundo, de longe" e fez questão de relembrar seus títulos pelo clube merengue.

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