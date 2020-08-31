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Ex-VP de esporte do Barcelona diz que Messi não sai sem pagar multa

Jordi Metre esteve envolvido na última renovação contratual do argentino, mas acredita que decisão de saída do camisa 10 não será revertida na próxima temporada...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:28

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 08:28
Crédito: Divulgação / Barcelona
Jordi Mestre, ex-vice-presidente de esporte do Barcelona, afirmou que Lionel Messi não pode sair do clube sem pagar a cláusula de rescisão contratual, em entrevista à “RAC1”. O ex-dirigente, que saiu do clube em 2019, esteve presente na última renovação do argentino e lembrou que a multa para uma eventual saída foi aumentada após a saída de Neymar.
- Não me consta que Messi possa se liberar sem pagar a cláusula. Não tem sentido firmar um contrato com um jogador e que saia quando quiser. O que me dizem desde o clube é que há uma cláusula de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) e que se Messi quiser sair, deve pagá-la. Com Neymar, o PSG pagou a multa.O empresário catalão também acredita que a relação entre jogador e clube não irá melhorar por ter entrado em uma dinâmica perigosa.
- É tarde demais para concordar. Já se entrou em uma dinâmica de advogados e burofax que já causou muito ruído. Acredito que se fosse conversado pessoalmente, poderia ter chegado a um acordo.
A saída de Lionel Messi do Barcelona neste momento parece cada vez mais complicada por conta de toda a questão judicial que pode acabar prejudicando o argentino e o clube que queira comprá-lo nesta janela. Messi tem contrato até 2021 e a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato para uma transferência sem custos com outra equipe.

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