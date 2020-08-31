Ex-VP de esporte do Barcelona diz que Messi não sai sem pagar multa

Crédito: Divulgação / Barcelona

Jordi Mestre, ex-vice-presidente de esporte do Barcelona, afirmou que Lionel Messi não pode sair do clube sem pagar a cláusula de rescisão contratual, em entrevista à “RAC1”. O ex-dirigente, que saiu do clube em 2019, esteve presente na última renovação do argentino e lembrou que a multa para uma eventual saída foi aumentada após a saída de Neymar.

- Não me consta que Messi possa se liberar sem pagar a cláusula. Não tem sentido firmar um contrato com um jogador e que saia quando quiser. O que me dizem desde o clube é que há uma cláusula de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) e que se Messi quiser sair, deve pagá-la. Com Neymar, o PSG pagou a multa.O empresário catalão também acredita que a relação entre jogador e clube não irá melhorar por ter entrado em uma dinâmica perigosa.

- É tarde demais para concordar. Já se entrou em uma dinâmica de advogados e burofax que já causou muito ruído. Acredito que se fosse conversado pessoalmente, poderia ter chegado a um acordo.