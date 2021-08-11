Ex-Voltaço, zagueiro Gabriel Pereira acerta com o Vilafranquense-POR

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Gabriel Pereira está feliz. Depois de realizar uma bela temporada com o Volta Redonda, a Cria do Voltaço se transferiu por empréstimo por duas temporadas ao Vilafranquense, clube da segunda divisão de Portugal. Gabriel autou em 20 jogos este ano pelo Volta Redonda, com um gol e duas assistências. Ele contou da felicidade de ir ao futebol europeu e projeta sonhos mais altos na carreira.

- Grato a Deus, família, namorada e amigos por tudo que está acontecendo na minha vida. Também sou grato ao Vilafranquense pela oportunidade que está me dando em representar as cores do clube, um clube que me abraçou desde o dia que cheguei, sempre me dando as melhores condições de trabalho, tendo respeito e carinho. Querendo realizar meu sonho e o sonho do clube, me sinto feliz demais de estar aqui, mas agora é trabalhar forte, se dedicar e se adaptar ao que o campeonato pede, acredito que temos uma grande equipe e que vamos sempre fortes independente do adversário, esse é o modo como trabalho, sempre respeitando o adversário mas com a ambição de ganhar o máximo de jogos possíveis - afirmou.

Sobre estar no Velho continente, Gabriel se emociona e revela gratidão por ter alcançado a Europa no momento:

- A sensação de jogar na Europa, na maioria das vezes, é um sonho para qualquer jogador. Nós sabemos que chegar aqui é difícil, mas se chegarmos é porque somos merecedores e, isso, é sempre fruto de um grande trabalho. Agora é aproveitar ao máximo, trabalhar muito, porque acredito que juntos chegaremos longe - resumiu.