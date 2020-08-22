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futebol

Ex-Vitória, volante tem estreia dos sonhos no Rio Claro pela Série A2

Contratado para as rodadas finais do estadual paulista, Alex Galo anotou um dos gols na vitória do Rio Claro sobre o Audax. Equipe tem o objetivo de subir na classificação
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LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 11:43

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 11:43

Crédito: Divulgação/Rio Claro
Um dos protagonistas na retomada do do Rio Claro no Campeonato Paulista Série A2, o volante Alex Galo comemorou o primeiro gol com a camisa azul e branco, na vitória diante do Audax-SP, por 3 a 1, em Santa Barbara do Oeste. Há quase um mês no clube, o jogador fez a sua estreia com a camisa da equipe.
- É muito gratificante fazer um gol logo na estreia. Estou muito feliz, ainda mais pelo jogo que a equipe fez. Colocamos em prática o que foi pedido pelo treinador e conseguimos sair vitoriosos. Agora é seguir trabalhando pata buscarmos a classificação para a segunda fase da competição - disse o ex-volante do Vitória-BA.
Alex Galo, de 25 anos, é cria da base do Vitória. Além do clube rubro-negro, o volante já defendeu as cores do Itabaiana-SE e do Paysandu. A equipe do interior paulista está na décima colocação do estadual, com 16 pontos. A próxima rodada será dia 26, quando enfrenta o Atibaia, fora de casa.

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