Ex-Vitória, volante tem estreia dos sonhos no Rio Claro pela Série A2

Crédito: Divulgação/Rio Claro

Um dos protagonistas na retomada do do Rio Claro no Campeonato Paulista Série A2, o volante Alex Galo comemorou o primeiro gol com a camisa azul e branco, na vitória diante do Audax-SP, por 3 a 1, em Santa Barbara do Oeste. Há quase um mês no clube, o jogador fez a sua estreia com a camisa da equipe.

- É muito gratificante fazer um gol logo na estreia. Estou muito feliz, ainda mais pelo jogo que a equipe fez. Colocamos em prática o que foi pedido pelo treinador e conseguimos sair vitoriosos. Agora é seguir trabalhando pata buscarmos a classificação para a segunda fase da competição - disse o ex-volante do Vitória-BA.