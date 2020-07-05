Ex-Vitória, Alan Pinheiro quer alcançar marca dos duzentos jogos no futebol japonês

Crédito: Divulgação / JEF United

Com mais de cento e cinquenta jogos no futebol japonês, o atacante Alan Pinheiro, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre o desejo de chegar a partida de número duzentos no país em 2020. Segundo o atleta, essa meta é possível de ser batida, já que a temporada tem uma quantidade grande de embates.

- Chegar ao jogo de número duzentos no futebol japonês será muito especial para mim. Vou trabalhar muito para que essa meta seja alcançada nesta temporada. Estou muito motivado para fazer um grande ano com a camisa do clube, com gols e grandes conquistas. Tenho me dedicado muito para isso - disse.

Ainda segundo o jogador, o JEF quer voltar a J-League esse ano.