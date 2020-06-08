Ex-Vitória, Alan Pinheiro espera JEF United lutando por título da Liga J2

Crédito: Divulgação / JEF United

O atacante Alan Pinheiro, revelado nas categorias de base do Vitória, revelou o desejo de ver o JEF United brigando pelo título da Liga J2 nesta temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é alcançar o acesso para a primeira divisão e, quem sabe, lutando pelo troféu de campeão da competição.

- Primeiro vamos focar tudo no acesso para a primeira divisão do futebol japonês. Temos totais condições de conquistar isso e, se possível, lutaremos pelo título da Liga J2. O grupo é muito bom, qualificado e tem potencial. Vamos lutar muito para fazer um grande campeonato esse ano - disse.

Ainda segundo o jogador, seu outro objetivo é conquistar a artilharia da disputa.