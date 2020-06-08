Ex-Vitória, Alan Pinheiro espera JEF United lutando por título da Liga J2

O atacante Alan Pinheiro, revelado nas categorias de base do Vitória, revelou o desejo de ver o JEF United brigando pelo título da Liga J2 nesta temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é alcançar o acesso para a primeira divisão e, quem sabe, lutando pelo troféu de campeão da competição.
- Primeiro vamos focar tudo no acesso para a primeira divisão do futebol japonês. Temos totais condições de conquistar isso e, se possível, lutaremos pelo título da Liga J2. O grupo é muito bom, qualificado e tem potencial. Vamos lutar muito para fazer um grande campeonato esse ano - disse.
Ainda segundo o jogador, seu outro objetivo é conquistar a artilharia da disputa.
- Estou muito focado esse ano e ciente da minha responsabilidade com a camisa do clube. Vou lutar para ajudar a equipe em campo e pela artilharia do campeonato. Essa é a minha outra meta - afirmou.E MAIS:PSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de CamavingaÍdolo na Malásia, Maurício destaca ótimo momento na carreiraDi María revela mágoa por não ser convocado para seleção argentinaAjax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester UnitedInter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da Fiorentina E MAIS: