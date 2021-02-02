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Ex-Vila Nova, atacante Erick Daniel celebra bom momento e mira título nos Emirados Árabes

Brasileiro está na segunda divisão e quer time focado no acesso...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 13:06

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:06

Crédito: Erick Daniel sonha com título nos Emirados Árabes (Divulgação
Nos Emirados Árabes, o atacante brasileiro Erick Daniel vive a expectativa de um primeiro título com a camisa do Al Bataeh. O time de Erick lidera a segunda divisão local e é um dos favoritos ao acesso para a primeira divisão. O atacante ex-Vila Nova falou sobre a importância de encerrar o primeiro turno como líder.
-Iniciamos essa temporada com o objetivo de conquistar o acesso a 1º divisão do Emirados. Temos um grupo focado e unido, pensando no mesmo objetivo juntos. O primeiro passo até então estamos conquistando, encerrar o primeiro turno sendo líder da competição. Seguimos trabalhando fortes, para que no segundo turno possamos ser coroados com esse acesso e quem sabe o título, e colocar o clube na elite do país - disse.
Erick é um dos muitos jovens talentos brasileiros que foram contratados por equipes dos Emirados. Com passagem pela base do Cruzeiro, Erick conseguiu grande destaque na Copa São Paulo de 2019, defendendo o clube goiano. O jogador falou sobre os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Al Bataeh.
- Quando me apresentaram o projeto de carreira que teriam aos estrangeiros para atuar nos Emirados, senti que poderia ser uma boa escolha para dar prosseguimento na minha carreira. Hoje, consegui conquistar meu espaço e sigo trabalhando pra que eu possa crescer cada vez mais dentro do país e continuar dando sequência no projeto. A adaptação foi um pouco complicada no início, mas conheci pessoas aqui nas quais se tornaram importantes nesse processo que tive quando cheguei. Hoje, estou adaptado ao país e sua cultura, mas seguimos aprendendo cada dia mais - concluiu.

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