Ex-Vila Nova, atacante Erick Daniel celebra bom momento e mira título nos Emirados Árabes

Crédito: Erick Daniel sonha com título nos Emirados Árabes (Divulgação

Nos Emirados Árabes, o atacante brasileiro Erick Daniel vive a expectativa de um primeiro título com a camisa do Al Bataeh. O time de Erick lidera a segunda divisão local e é um dos favoritos ao acesso para a primeira divisão. O atacante ex-Vila Nova falou sobre a importância de encerrar o primeiro turno como líder.

-Iniciamos essa temporada com o objetivo de conquistar o acesso a 1º divisão do Emirados. Temos um grupo focado e unido, pensando no mesmo objetivo juntos. O primeiro passo até então estamos conquistando, encerrar o primeiro turno sendo líder da competição. Seguimos trabalhando fortes, para que no segundo turno possamos ser coroados com esse acesso e quem sabe o título, e colocar o clube na elite do país - disse.

Erick é um dos muitos jovens talentos brasileiros que foram contratados por equipes dos Emirados. Com passagem pela base do Cruzeiro, Erick conseguiu grande destaque na Copa São Paulo de 2019, defendendo o clube goiano. O jogador falou sobre os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Al Bataeh.