Ex-Vasco marca dois e chega à vice-artilharia da Liga dos Emirados Árabes

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Nas últimas oito rodadas da Liga dos Emirados Árabes, foram 12 gols. Em mais uma fase especial, o meia Fábio Lima se tornou peça chave no Al Wasl, time comandado por Odair Hellmann. Nesta segunda-feira (15), o jogador marcou mais dois gols e ajudou a equipe a ganhar por 4 a 2 do Ajman Club.

Veja a tabela do InglêsMesmo jogando em casa, o Al Wasl não teve vida fácil na partida. Logo no primeiro tempo, a equipe saiu perdendo para o Ajman com gols do atacante Bubacar Trawally e do meia brasileiro Leandro Spadacio. Natan Felipe, lateral-esquerdo brasileiro, diminuiu antes do fim da primeira etapa e reacendeu as esperanças para um segundo tempo diferente para a equipe de Odair.

Nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, a virada veio com brilho do meia-atacante Fábio Lima. Vice-artilheiro da competição, o paraibano marcou dois gols e se mantém a um tento do atacante Ali Mabkhout. O quarto gol da partida foi marcado pelo argentino Nicolás Oroz.

Com esses dois gols, Fábio Lima chega a 124 gols e se consolida na sétima colocação dos dez maiores artilheiros da Liga dos Emirados Árabes.