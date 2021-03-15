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futebol

Ex-Vasco marca dois e chega à vice-artilharia da Liga dos Emirados Árabes

Meio-campista Fábio Lima, ex-jogador do Vasco da Gama, garante vitória do Al Wasl sobre o Ajman Club
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:43
Crédito: Divulgação
Nas últimas oito rodadas da Liga dos Emirados Árabes, foram 12 gols. Em mais uma fase especial, o meia Fábio Lima se tornou peça chave no Al Wasl, time comandado por Odair Hellmann. Nesta segunda-feira (15), o jogador marcou mais dois gols e ajudou a equipe a ganhar por 4 a 2 do Ajman Club.
Veja a tabela do InglêsMesmo jogando em casa, o Al Wasl não teve vida fácil na partida. Logo no primeiro tempo, a equipe saiu perdendo para o Ajman com gols do atacante Bubacar Trawally e do meia brasileiro Leandro Spadacio. Natan Felipe, lateral-esquerdo brasileiro, diminuiu antes do fim da primeira etapa e reacendeu as esperanças para um segundo tempo diferente para a equipe de Odair.
Nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, a virada veio com brilho do meia-atacante Fábio Lima. Vice-artilheiro da competição, o paraibano marcou dois gols e se mantém a um tento do atacante Ali Mabkhout. O quarto gol da partida foi marcado pelo argentino Nicolás Oroz.
Com esses dois gols, Fábio Lima chega a 124 gols e se consolida na sétima colocação dos dez maiores artilheiros da Liga dos Emirados Árabes.
- Acredito que esses gols vêm de um longo trabalho, não só meu, como também dos meus companheiros e treinador. Hoje tivemos uma partida difícil, mas também muita calma para não se abater com os gols sofridos no início. Estou feliz de poder ter ajudado e temos que pensar em alcançar as primeiras posições. A nossa equipe tem potencial para brigar na parte de cima da tabela - comentou Fábio Lima O próximo desafio de Fábio Lima, pelo Al Wasl, será no sábado (20), às 13:15, contra o Al Sharjah. A equipe irá em busca de encurtar a distância de sete pontos para o terceiro colocado da Liga dos Emirados Árabes.

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