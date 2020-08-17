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Ex-Vasco, Lucas Mineiro projeta encontro do Cerezo Osaka contra o líder do Japonês

Na vice-liderança da J-League, time do brasileiro enfrenta o Kawasaki Frontale nesta quarta...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:23
Crédito: Divulgação / Cerezo Osaka
A 11ª rodada do Campeonato Japonês reserva um grande jogo na próxima quarta-feira. Vice-líder da J-League, o Cerezo Osaka, do volante Lucas Mineiro, enfrenta o líder Kawasaki Frontale em um duelo que promete muito em solo asiático. Ex-Vasco, Lucas projetou o encontro contra o único invicto da competição.
- Sabemos do grande campeonato que Kawasaki vem fazendo, uma equipe muito qualificada. Será um grande jogo, pois também estamos almejando grandes coisas dentro da competição. Vamos nos preparar bastante e que quarta-feira possamos fazer um grande jogo. Sabemos da qualidade da equipe deles, com grandes atletas, como o Leandro Damião, mas o nosso time vem numa crescente bem legal e vamos em busca dos pontos - disse Lucas Mineiro.
O Cerezo Osaka não perde há oito jogos nesta temporada, sendo cinco vitórias e três empates neste período. Na tabela de classificação, o time do brasileiro soma 21 pontos, enquanto o primeiro colocado tem 28.
Lucas Mineiro chegou ao futebol japonês no início deste ano, mas a paralisação devido a pandemia do Covid-19 o atrapalhou a ter uma sequência em campo. Pelo Cerezo Osaka, são cinco jogos disputados pelo volante que atuou no Vasco da Gama e na Ponte Preta durante a última temporada.

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