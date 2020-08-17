Ex-Vasco, Lucas Mineiro projeta encontro do Cerezo Osaka contra o líder do Japonês

Crédito: Divulgação / Cerezo Osaka

A 11ª rodada do Campeonato Japonês reserva um grande jogo na próxima quarta-feira. Vice-líder da J-League, o Cerezo Osaka, do volante Lucas Mineiro, enfrenta o líder Kawasaki Frontale em um duelo que promete muito em solo asiático. Ex-Vasco, Lucas projetou o encontro contra o único invicto da competição.

- Sabemos do grande campeonato que Kawasaki vem fazendo, uma equipe muito qualificada. Será um grande jogo, pois também estamos almejando grandes coisas dentro da competição. Vamos nos preparar bastante e que quarta-feira possamos fazer um grande jogo. Sabemos da qualidade da equipe deles, com grandes atletas, como o Leandro Damião, mas o nosso time vem numa crescente bem legal e vamos em busca dos pontos - disse Lucas Mineiro.

O Cerezo Osaka não perde há oito jogos nesta temporada, sendo cinco vitórias e três empates neste período. Na tabela de classificação, o time do brasileiro soma 21 pontos, enquanto o primeiro colocado tem 28.