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Ex-Vasco e Ponte Preta, Lucas Mineiro vive grande momento no Gil Vicente de Portugal

Brasileiro foi importante nas duas últimas partidas do clube e projeta crescimento pessoal...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 13:40
Crédito: Lucas Mineiro está adaptado ao clube e ao país (Divulgação
A equipe de Gil Vicente conseguiu duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Português. Em ambas partidas, um fato em comum possibilitou os triunfos da equipe: Lucas Mineiro. O jogador brasileiro, ex-Vasco e Ponte Preta, foi eleito o melhor jogador em ambos duelos, contra Vitória e Nacional, respectivamente.Com um gol e uma assistência, Lucas Mineiro vai se despontando como um dos principais nomes da equipe do Gil Vicente no campeonato. Vindo do Japão, Lucas completou 24 jogos na última sexta-feira e comentou sobre o período de adaptação a Portugal e o momento que vive.
> Veja a tabela do Campeonato Português
- Muito feliz pela recepção do clube e de cidade, a língua ajudou sim, mas a recepção de diretoria, comissão e o elenco foi muito boa. Sou grato a Deus pelo momento que to vivendo, é muito importante, me ajuda a desempenhar o melhor, quero ajudar meus companheiros e dar alegria aos torcedores.
O meio-campista também projetou conquistar pessoais até o final da temporada.
- Pude crescer conhecendo o jogo do elenco, conhecendo o que a torcida qu. Sempre evoluindo no que o torcedor espera, e que todo mundo sabe que nós podemos esperar. Nós temos nossos objetivos, temos que manter o nível de atuação e buscar um campeonato que no fim de temporada comemoremos juntos a colocação.

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