Ex-Vasco e Ponte Preta, Lucas Mineiro vive grande momento no Gil Vicente de Portugal

Crédito: Lucas Mineiro está adaptado ao clube e ao país (Divulgação

A equipe de Gil Vicente conseguiu duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Português. Em ambas partidas, um fato em comum possibilitou os triunfos da equipe: Lucas Mineiro. O jogador brasileiro, ex-Vasco e Ponte Preta, foi eleito o melhor jogador em ambos duelos, contra Vitória e Nacional, respectivamente.Com um gol e uma assistência, Lucas Mineiro vai se despontando como um dos principais nomes da equipe do Gil Vicente no campeonato. Vindo do Japão, Lucas completou 24 jogos na última sexta-feira e comentou sobre o período de adaptação a Portugal e o momento que vive.

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- Muito feliz pela recepção do clube e de cidade, a língua ajudou sim, mas a recepção de diretoria, comissão e o elenco foi muito boa. Sou grato a Deus pelo momento que to vivendo, é muito importante, me ajuda a desempenhar o melhor, quero ajudar meus companheiros e dar alegria aos torcedores.

O meio-campista também projetou conquistar pessoais até o final da temporada.