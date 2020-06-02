Ex-Vasco e Ponte, Lucas Mineiro comemora retorno da J-League e busca rápida adaptação no Japão

O Campeonato Japonês vai voltar. O retorno confirmado para o dia 4 de Julho ajuda os jogadores a diminuírem a ansiedade e intensificarem os trabalhos para a reestreia na competição. É o que garante o volante Lucas Mineiro. Aos 24 anos, o brasileiro chegou ao Cerezo Osaka em Fevereiro deste ano em sua primeira experiência no exterior.
Um dos destaques do Vasco no começo do ano passado, o jogador chegou a fazer sua estreia pelo time japonês, na vitória por 1 a 0 sobre o Oita Trinita na primeira rodada da J-League, mas teve sequência interrompida pela pandemia do Coronavírus.
- Tenho que aproveitar esse retorno, um mês para conseguir trabalhar forte e buscar meu espaço, com muita humildade. Sempre respeitando meus companheiros pra que juntos a gente faça uma grande temporada - afirmou Lucas Mineiro, que projetou a sequência do Cerezo Osaka na J-League:
- Temos certeza que voltaremos bem, mantendo nosso nível de atuação pra que a gente possa fazer uma grande J-League.
Com três meses de vivência no Japão, o meio campo garante estar se adaptando muito rapidamente. Lucas revela que viu diferenças no estilo de jogo dos japoneses e promete empenho para garantir sucesso no oriente.
- Estou procurando a cada dia me adaptar mais, melhorando as questões táticas. O Futebol aqui é um pouco diferente. Já estou ambientado, estou feliz e gostando muito do país. Embora não tenha conhecido muito, mas já vai acostumando com a cultura e tradições. Espero ser feliz aqui e ajudar da melhor maneira possível - avaliou.
Emprestado à equipe japonesa, Lucas vestiu as camisas de Chapecoense, Vasco e Ponte Preta antes de se transferir para o exterior.E MAIS:Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real MadridVeja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírusPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira! E MAIS: