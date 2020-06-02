Ex-Vasco e Ponte, Lucas Mineiro comemora retorno da J-League e busca rápida adaptação no Japão

Crédito: Oficial Cerezo Osaka

O Campeonato Japonês vai voltar. O retorno confirmado para o dia 4 de Julho ajuda os jogadores a diminuírem a ansiedade e intensificarem os trabalhos para a reestreia na competição. É o que garante o volante Lucas Mineiro. Aos 24 anos, o brasileiro chegou ao Cerezo Osaka em Fevereiro deste ano em sua primeira experiência no exterior.

Um dos destaques do Vasco no começo do ano passado, o jogador chegou a fazer sua estreia pelo time japonês, na vitória por 1 a 0 sobre o Oita Trinita na primeira rodada da J-League, mas teve sequência interrompida pela pandemia do Coronavírus.

- Tenho que aproveitar esse retorno, um mês para conseguir trabalhar forte e buscar meu espaço, com muita humildade. Sempre respeitando meus companheiros pra que juntos a gente faça uma grande temporada - afirmou Lucas Mineiro, que projetou a sequência do Cerezo Osaka na J-League:

- Temos certeza que voltaremos bem, mantendo nosso nível de atuação pra que a gente possa fazer uma grande J-League.

Com três meses de vivência no Japão, o meio campo garante estar se adaptando muito rapidamente. Lucas revela que viu diferenças no estilo de jogo dos japoneses e promete empenho para garantir sucesso no oriente.

- Estou procurando a cada dia me adaptar mais, melhorando as questões táticas. O Futebol aqui é um pouco diferente. Já estou ambientado, estou feliz e gostando muito do país. Embora não tenha conhecido muito, mas já vai acostumando com a cultura e tradições. Espero ser feliz aqui e ajudar da melhor maneira possível - avaliou.