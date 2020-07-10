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Ex-Vasco e hoje no Cuiabá, Auremir relembra passagem pelo futebol turco

Volante defendeu o Sivasspor e diz que foi muito feliz defendendo o clube e no período em que morou no país europeu. Tanto que deseja até retornar no futuro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 21:54

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Os 18 meses em que atuou no futebol turco foram marcantes na carreira do volante Auremir. Quando chegou ao Sivasspor em agosto de 2017, o pernambucano era um dos destaques do Guarani na Série B, mas o desejo de jogar na Europa já existia há tempos. A experiência acabou sendo melhor que a imaginada. Versátil, Auremir adaptou-se rapidamente ao estilo dinâmico de jogo local. Atualmente no Cuiabá, o ex-jogador do Vasco relembrou a passagem na Turquia e revelou a vontade de voltar ao país do "Velho Continente".
- Foi um período bastante prazeroso profissionalmente. Consegui me encaixar logo de cara na equipe e o entrosamento com o grupo de atletas também foi imediato. O futebol turco tem uma similaridade com o nosso no que diz respeito à paixão dos torcedores, mas em outros aspectos é bastante evoluído. Fui muito feliz por lá e tenho sim o desejo de voltar - declarou.
Mas não foi apenas dentro de campo que a Turquia conquistou Auremir. A oportunidade de conhecer cidades que jamais ouvira falar e uma cultura distinta também contribuíram para que o brasileiro se afeiçoasse pelo país europeu. Ele destaca a importância do profissional que vai para o exterior se sentir plenamente confortável não somente no ambiente de trabalho.
- O jogador precisa estar integrado ao local em que vive. Tenho certeza que o meu bom rendimento se deve também ao esforço para me adaptar às cidades onde morei. Devemos aproveitar da melhor forma a cultura que tivermos a chance de conhecer - encerrou.

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