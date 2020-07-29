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futebol

Ex-Vasco e Cruzeiro, Charles foca em próxima temporada no Marítimo

Goleiro brasileiro é o principal jogador do elenco português
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Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 10:20
Crédito: Goleiro brasileiro é um dos principais destaques do Marítimo (Divulgação / Marítimo
Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou sua expectativa para a época que se iniciará nas próximas semanas. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seu rendimento em campo com a camisa da agremiação da Ilha da Madeira.
- Já estamos focados na próxima temporada, sem dúvida. O grupo vai trabalhar muito para fazer uma grande época e para ajudar o Marítimo a conquistar seus objetivos. É importante realizarmos um trabalho forte antes do início da nova temporada para entrarmos com tudo nela. Essa é a meta de todos - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, sua ideia é melhorar os números no clube.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para fazer um grande ano com a camisa do Marítimo. Estou muito motivado para a próxima temporada.

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