Ex-Vasco e Cruzeiro, Charles foca em próxima temporada no Marítimo

Crédito: Goleiro brasileiro é um dos principais destaques do Marítimo (Divulgação / Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo nas últimas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou sua expectativa para a época que se iniciará nas próximas semanas. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seu rendimento em campo com a camisa da agremiação da Ilha da Madeira.

- Já estamos focados na próxima temporada, sem dúvida. O grupo vai trabalhar muito para fazer uma grande época e para ajudar o Marítimo a conquistar seus objetivos. É importante realizarmos um trabalho forte antes do início da nova temporada para entrarmos com tudo nela. Essa é a meta de todos - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, sua ideia é melhorar os números no clube.