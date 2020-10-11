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futebol

Ex-Vasco e Coritiba, Fabrício Baiano espera evolução no Rizespor

Volante se destacou na primeira temporada na Turquia e espera conquistar títulos
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LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 14:34

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:34

Crédito: Divulgação / Rizespor
No Rizespor desde o início da temporada, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o desejo de fazer uma ótima época com a camisa do clube turco. Segundo o atleta, que também atuou no Marítimo recentemente, sua meta é realizar um grande número de jogos com a camisa da agremiação.
- Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção e para melhorar meu desempenho com a camisa do clube durante as partidas e treinos. Tenho me empenhado muito para que essa época seja a melhor da minha carreira em números e boas exibições. Estou muito motivado para isso - disse.Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer uma grande Liga esse ano.
- Estamos trabalhando para que essa Liga seja de grandes resultados para o clube. Temos um ótimo elenco e isso é algo possível pela qualidade de todos no grupo.

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