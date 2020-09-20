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futebol

Ex-Vasco da Gama, Fabrício Baiano deseja grande ano no Rizespor

Revelado pelo Vasco da Gama, volante de 28 anos tem se destacado na Turquia...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 17:32
Crédito: Divulgação / Rizespor
Recém-contratado pelo Rizespor, o volante Fabrício Baiano falou sobre o desejo de fazer uma ótima temporada com a camisa do clube turco. Segundo o jogador, sua meta é realizar um grande número de jogos com a camisa da equipe europeia.
- Vou lutar muito para fazer a minha história com a camisa do clube. Estou muito feliz no futebol turco e motivado para que essa temporada seja a melhor da minha carreira. Espero fazer uma ótima sequência com todos para que isso seja possível nos próximos meses. Vou trabalhar por isso - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, o grupo quer fazer um grande campeonato este ano.
- Temos que fazer uma liga de grande regularidade e intensidade. A meta de todos é colocar o clube em uma boa posição na tabela de classificação da disputa.

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