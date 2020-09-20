Ex-Vasco da Gama, Fabrício Baiano deseja grande ano no Rizespor

Crédito: Divulgação / Rizespor

Recém-contratado pelo Rizespor, o volante Fabrício Baiano falou sobre o desejo de fazer uma ótima temporada com a camisa do clube turco. Segundo o jogador, sua meta é realizar um grande número de jogos com a camisa da equipe europeia.

- Vou lutar muito para fazer a minha história com a camisa do clube. Estou muito feliz no futebol turco e motivado para que essa temporada seja a melhor da minha carreira. Espero fazer uma ótima sequência com todos para que isso seja possível nos próximos meses. Vou trabalhar por isso - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, o grupo quer fazer um grande campeonato este ano.