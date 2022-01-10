Ex-Vasco, Claudio Winck celebra marca de 50 jogos pelo Marítimo: 'É um orgulho defender essa camisa'

Há mais de um ano no Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck completou a marca de 50 jogos na equipe da Ilha da Madeira no último domingo. Titular na vitória sobre o Portimonense, o brasileiro celebrou o número no clube lusitano.- Não teria jeito melhor de comemorar esse marco do que ter conquistado essa vitória. É um orgulho defender essa camisa. Sou grato por tudo o que passei até aqui - afirmou o lateral.

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Ao todo, Claudio Winck soma 50 partidas disputadas pelo Marítimo, com dois gols feitos e seis assistências distribuídas aos seus companheiros. Na atual temporada, o atleta revelado no Internacional entrou em campo 18 vezes, todas elas como titular.

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Com Claudio Winck à disposição, o Marítimo volta a campo no próximo sábado, contra o Braga, em partida válida pela 18ªrodada do Campeonato Português, fora de casa. Atualmente, o time da Ilha da Madeira ocupa a nonca colocação da competição nacional.