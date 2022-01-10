Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Vasco, Claudio Winck celebra marca de 50 jogos pelo Marítimo: 'É um orgulho defender essa camisa'
futebol

Ex-Vasco, Claudio Winck celebra marca de 50 jogos pelo Marítimo: 'É um orgulho defender essa camisa'

Lateral-direito chegou à equipe lusitana após ficar sem espaço no Cruz-Maltino e rapidamente conquistou a titularidade no Velho Continente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 20:09

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 20:09

Há mais de um ano no Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck completou a marca de 50 jogos na equipe da Ilha da Madeira no último domingo. Titular na vitória sobre o Portimonense, o brasileiro celebrou o número no clube lusitano.- Não teria jeito melhor de comemorar esse marco do que ter conquistado essa vitória. É um orgulho defender essa camisa. Sou grato por tudo o que passei até aqui - afirmou o lateral.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Ao todo, Claudio Winck soma 50 partidas disputadas pelo Marítimo, com dois gols feitos e seis assistências distribuídas aos seus companheiros. Na atual temporada, o atleta revelado no Internacional entrou em campo 18 vezes, todas elas como titular.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil
Com Claudio Winck à disposição, o Marítimo volta a campo no próximo sábado, contra o Braga, em partida válida pela 18ªrodada do Campeonato Português, fora de casa. Atualmente, o time da Ilha da Madeira ocupa a nonca colocação da competição nacional.
Crédito: ClaudioWinckemaçãopeloMarítimo,dePortugal(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados