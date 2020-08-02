Ex-treinador da Roma diz que joia do clube tem potencial de Bola de Ouro

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Ex-treinador da Roma, Fabio Capello considera que a joia Nicolò Zaniolo é o jovem que mais tem potencial para vencer a Bola de Ouro. Para o antigo comandante do clube italiano, o jovem jogador é "extraordinário".

- Zaniolo é extraordinário fisicamente, é muito forte e tem ritmo. Tudo isto misturado com qualidade. Não vejo nenhum outro jovem tão bom quanto Zaniolo nesta altura. Pelo que acredito que tem o potencial para vencer a Bola de Ouro - disse à "Sky Itália".