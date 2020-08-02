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futebol

Ex-treinador da Roma diz que joia do clube tem potencial de Bola de Ouro

Para Fabio Capello, Nicolò Zaniolo é "extraordinário" e não vê outro jovem à altura...

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 15:52
Crédito: AFP
Ex-treinador da Roma, Fabio Capello considera que a joia Nicolò Zaniolo é o jovem que mais tem potencial para vencer a Bola de Ouro. Para o antigo comandante do clube italiano, o jovem jogador é "extraordinário".
- Zaniolo é extraordinário fisicamente, é muito forte e tem ritmo. Tudo isto misturado com qualidade. Não vejo nenhum outro jovem tão bom quanto Zaniolo nesta altura. Pelo que acredito que tem o potencial para vencer a Bola de Ouro - disse à "Sky Itália".
O meio-campista de apenas 21 anos fez 32 jogos na atual temporada, marcou oito gols e deu três assistências.

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