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futebol

Ex-treinador, Carlos Roberto destaca a importância dos jogadores da base conhecerem a história do Botafogo

Carlos Roberto é o convidado da Botafogo TV para a transmissão da estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 18:06
Crédito: Ricardo Cassiano/Lancepress!
O Botafogo estreará no Campeonato Carioca, contra o Boavista, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, às 18h. Este ano, o Botafogo transmitirá as 60 partidas da competição através da própria plataforma de pay per view. Com uma transmissão especial, Carlos Roberto, ex-jogador e ex-treinador da equipe, foi convidado para participar e falou sobre a importância dos jovens jogadores conhecerem a história do clube.Responsabilidade: Matheus Nascimento é o novo camisa 9 do Botafogo- Eu acho que a preparação dos garotos na base não se baseia só em fazer a parte física, técnica e tática. Tem que mostrar a história do Botafogo. É time para ganhar. Time de jogadores cogitados em outras equipes, prontos para jogar no time titular e ir para a Seleção.
- Se a gente não revelar mais esse tipo de jogador, jogador com J maiúsculo, é para o atleta saber que está em um clube de tradição. Tem que mostrar a história do clube lá na base, para trabalhar com o emocional do jogador.
Carlos Roberto também admitiu que a ansiedade dos jogadores também ocorre com os torcedores. Assim, para o ex-jogador do Botafogo, é importante iniciar bem o campeonato para ganhar tranquilidade.
- Essa ansiedade dos jogadores nós também temos como torcedores. Realmente temos uma expectativa grande de que comece bem. Começando bem, principalmente um time com muitos jovens, ganha confiança. É importante ganhar para que os atletas tenham mais tranquilidade e consigam uma performance melhor

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