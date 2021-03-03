Ex-treinador, Carlos Roberto destaca a importância dos jogadores da base conhecerem a história do Botafogo

Crédito: Ricardo Cassiano/Lancepress!

O Botafogo estreará no Campeonato Carioca, contra o Boavista, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, às 18h. Este ano, o Botafogo transmitirá as 60 partidas da competição através da própria plataforma de pay per view. Com uma transmissão especial, Carlos Roberto, ex-jogador e ex-treinador da equipe, foi convidado para participar e falou sobre a importância dos jovens jogadores conhecerem a história do clube.Responsabilidade: Matheus Nascimento é o novo camisa 9 do Botafogo- Eu acho que a preparação dos garotos na base não se baseia só em fazer a parte física, técnica e tática. Tem que mostrar a história do Botafogo. É time para ganhar. Time de jogadores cogitados em outras equipes, prontos para jogar no time titular e ir para a Seleção.

- Se a gente não revelar mais esse tipo de jogador, jogador com J maiúsculo, é para o atleta saber que está em um clube de tradição. Tem que mostrar a história do clube lá na base, para trabalhar com o emocional do jogador.

Carlos Roberto também admitiu que a ansiedade dos jogadores também ocorre com os torcedores. Assim, para o ex-jogador do Botafogo, é importante iniciar bem o campeonato para ganhar tranquilidade.